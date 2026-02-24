Ανώτατη Αμερικανίδα διπλωμάτης επέκρινε τις γερμανικές αρχές για αστυνομική έρευνα σε βάρος συνταξιούχου που αποκάλεσε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς «Πινόκιο».

«Δεν είναι μόνο η άρνηση του Ολοκαυτώματος που οδηγεί σε αστυνομικές διώξεις στη Γερμανία. Αυτή η ποινική έρευνα (σε βάρος συνταξιούχου για τον όρο “Πινόκιο”) θυμίζει υπόθεση προσβολής του ηγεμόνα (lèse-majesté)», δήλωσε η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδια για τη Δημόσια Διπλωματία, Σάρα Ρότζερς. «Οι περισσότεροι Γερμανοί με τους οποίους έχω μιλήσει δεν θέλουν οι νόμοι τους να εφαρμόζονται με αυτόν τον τρόπο. Όμως αόριστες και ευρείες απαγορεύσεις στην ελευθερία του λόγου οδηγούν αναπόφευκτα σε οριακές καταχρήσεις και σε αποτρεπτικό αποτέλεσμα».

Η παρέμβαση της Ρότζερς αναδεικνύει την ολοένα και πιο συγκρουσιακή στάση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απέναντι στις ευρωπαϊκές πολιτικές για το τι επιτρέπεται και τι όχι να λέγεται στο διαδίκτυο, τις οποίες θεωρεί ασύμβατες με τις αμερικανικές αρχές περί ελευθερίας του λόγου.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Παρασκευή ότι η αστυνομία ερευνά συνταξιούχο από τη νοτιοδυτική πόλη Χάιλμπρον, ο οποίος σχολίασε σε ανάρτηση της τοπικής αστυνομίας στο Facebook, τον περασμένο Οκτώβριο, σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας για επίσκεψη του Μερτς: «Ο Πινόκιο έρχεται στο Χάιλμπρον».

Ο άνδρας συνόδευσε το σχόλιο με emoji μακριάς μύτης, παραπέμποντας στον ήρωα του παραμυθιού του οποίου η μύτη μεγαλώνει όταν λέει ψέματα.

Η αστυνομία του Χάιλμπρον επιβεβαίωσε την έρευνα στο Politico. Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, η ομάδα διαχείρισης κοινωνικών δικτύων του τμήματος φιλτράρισε όλα τα σχόλια στη συγκεκριμένη ανάρτηση στο Facebook για πιθανούς ποινικά κολάσιμους εξυβριστικούς χαρακτηρισμούς και τα διαβίβασε στην εισαγγελία της πόλης.

Τρεις μήνες αργότερα, η αστυνομία ενημέρωσε τον άνδρα ότι βρίσκεται υπό έρευνα για τη φερόμενη προσβολή βάσει της παραγράφου 188 του γερμανικού Ποινικού Κώδικα. Η διάταξη αυτή προβλέπει ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών για εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση κατά πολιτικών προσώπων.

Η παράγραφος 188 έχει προκαλέσει και στο παρελθόν αντιδράσεις στη Γερμανία. Το 2024, η αστυνομία έκανε έρευνα στην κατοικία συνταξιούχου που είχε αποκαλέσει τον τότε υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ «Schwachkopf», δηλαδή «ηλίθιο». Το ακροδεξιό AfD επιχείρησε να καταργήσει την παράγραφο τον Ιανουάριο, ωστόσο η σχετική ψηφοφορία στην Bundestag δεν πέρασε.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μερτς αποκαλείται «Πινόκιο».

Η πολιτικός των Πρασίνων Φραντσίσκα Μπράτνερ είχε γράψει σε ανάρτησή της στο Facebook το περασμένο καλοκαίρι ότι, εάν ο Μερτς δεν μείωνε τον ενεργειακό φόρο όπως είχε υποσχεθεί, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «ψευδόμενο καγκελάριο Πινόκιο». Επίσης, ο βουλευτής της AfD Στεφάν Μπράντνερ είχε συγκρίνει τον Μερτς με τον φανταστικό χαρακτήρα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφερόμενη στη νέα έρευνα, η οποία έρχεται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της να πιέσει την Ευρώπη να περιορίσει τη νομοθεσία για τον έλεγχο περιεχομένου, η Ρότζερς πρόσθεσε:

«Όταν ρυθμίζεις την ελευθερία του λόγου σε μεγάλη κλίμακα, σε πλατφόρμες που εδρεύουν στην Αμερική (των οποίων οι Αμερικανοί χρήστες, ιδίως, δικαιούνται προστασία βάσει της Πρώτης Τροπολογίας), αυτό δημιουργεί προβλήματα που αξίζει να επιλυθούν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.