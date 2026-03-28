Λίβανος: Η καταστροφή γεφυρών στον ποταμό Λιτάνι κόβει κρίσιμες γραμμές ανθρωπιστικής βοήθειας

Η κατεδάφιση από τις ισραηλινές δυνάμεις των γεφυρών στον ποταμό Λιτάνι θα αποκόψει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους του νότιου Λιβάνου από «ζωτικής σημασίας γραμμές βοήθειας», προειδοποιούν εργαζόμενοι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς ο αριθμός των νεκρών και των εκτοπισμένων σε όλη τη χώρα κλιμακώνεται.

Η καταστροφή κρίσιμων υποδομών, περιλαμβανομένων γεφυρών και οδικών δικτύων, θα επιφέρει «σημαντικές ανθρωπιστικές συνέπειες» στις λιβανικές κοινότητες που πλήττονται από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο Χοβίγκ Αταμιάν, ανώτερο στέλεχος της διεθνούς ΜΚΟ CARE International στην πρωτεύουσα Λιβάνου, Βηρυτό, με ανακοίνωσή του προς το CNN την Τετάρτη.

«Τέτοιες υποδομές λειτουργούν ως ζωτικής σημασίας συνδέσεις μεταξύ των κοινοτήτων», τόνισε.

«Όταν καίριες διαβάσεις πάνω από τον ποταμό Λιτάνι καθίστανται μη λειτουργικές, υπάρχει κίνδυνος να απομονωθούν ακόμη περισσότερο περιοχές του νότιου Λιβάνου από την υπόλοιπη χώρα», πρόσθεσε ο Αταμιάν, αναπληρωτής διευθυντής της CARE για τα προγράμματα στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ανατινάξει αρκετές γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι -ο οποίος διασχίζει τον Λίβανο- τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επίθεσης στα νότια της χώρας. Μόλις την Τρίτη, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ισχυρίστηκε ότι αυτές οι συνδέσεις χρησιμοποιούνταν από τη φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ «για τη μεταφορά τρομοκρατών και όπλων».

Τουλάχιστον τρεις από αυτές τις γέφυρες καταστράφηκαν μέσα σε διάστημα 10 ημερών, ανέφερε τη Δευτέρα ο ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.