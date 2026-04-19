Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την εικόνα που αφήνουν πίσω τους τα ισραηλινά στρατεύματα στις περιοχές που κατέχουν στον Νότιο Λίβανο.

Ειδικότερα η πόλη Bint Jbeil, την οποία ο IDF έχει αποκλείσει -με τη βοήθεια και του λιβανέζικου στρατού- θυμίζει κρανίου τόπο, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις΄δεν αρέσκονται στην αντιμετώπιση των όποιων θυλάκων της Χεζμπολάχ, αλλά προχωρούν στη συστηματική κατεδάφιση ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων, εκμηδενίζοντας κάθε πιθανότητα επιστροφής στην κανονικότητα για τους κατοίκους της πολύπαθης αυτής περιοχής του Λιβάνου.

Εικόνες που κατέγραψε drone στην πόλη του Λιβάνου, καταδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής, η οποία, σε πολλά σημεία, είναι ολοκληρωτική.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.