Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Bint Jbeil... μία ισοπεδωμένη πόλη - Εικόνες από drone μετά το «πέρασμα» του Ισραηλινού στρατού

Ο IDF κατεδαφίζει κυριολεκτικά ολόκλρα τετράγωνα, εκμηδενίζοντας τις όποιες πιθανότητες επιστροφής στην κανονικότητα για τους κατοίκους της περιοχής

Bint Jbeil

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την εικόνα που αφήνουν πίσω τους τα ισραηλινά στρατεύματα στις περιοχές που κατέχουν στον Νότιο Λίβανο.

Ειδικότερα η πόλη Bint Jbeil, την οποία ο IDF έχει αποκλείσει -με τη βοήθεια και του λιβανέζικου στρατού- θυμίζει κρανίου τόπο, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις΄δεν αρέσκονται στην αντιμετώπιση των όποιων θυλάκων της Χεζμπολάχ, αλλά προχωρούν στη συστηματική κατεδάφιση ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων, εκμηδενίζοντας κάθε πιθανότητα επιστροφής στην κανονικότητα για τους κατοίκους της πολύπαθης αυτής περιοχής του Λιβάνου.

Εικόνες που κατέγραψε drone στην πόλη του Λιβάνου, καταδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής, η οποία, σε πολλά σημεία, είναι ολοκληρωτική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Λίβανος IDF
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark