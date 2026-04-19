Φιντάν: «Υπάρχουν μουσουλμανικές χώρες ενοχλημένες με την συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, όπου κλήθηκε από τον ανταποκριτή της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, να απαντήσει σε δύο πολύ σημαντικές ερωτήσεις.

Η πρώτη αφορά την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από την πλευρά της γειτονικής χώρας, καθώς ο Φιντάν πρόσφατα δήλωσε πως Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ προσπαθούν να «περικυκλώσουν» την Τουρκία - κι ενώ η Άγκυρα είναι ξεκάθαρο πως έχει επίσης συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή - και η δεύτερη αφορά την επιστολή που έστειλε η Ελλάδα στον ΟΗΕ, σχετικά με το δικαίωμά της στα 12 μίλια.

Ο Φιντάν επέλεξε να κάνει μία κοινή τοποθέτηση και στα δύο ερωτήματα:

«Ναι, έχουμε και εμείς συνεργασίες με τις χώρες της περιοχής, αλλά σε επίπεδο στρατιωτικής συμμαχίας υπάρχει το ΝΑΤΟ, όπου και η Ελλάδα είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Στην περιοχή, η δημιουργία επιπλέον στρατιωτικής συμμαχίας Ισραήλ - Ελλάδας και Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου, είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί απειλή.

Κανένας δεν πρέπει να περιμένει πως μπορεί να δημιουργηθεί διαφορετική εντύπωση. Κανένας, πριν ή μετά, δεν μας διαβεβαίωσε για κάτι άλλο, δεν μας δόθηκαν διαβεβαιώσεις. Οταν οι τρεις δυνάμεις δημιουργούσαν αυτή συμμαχία, κανένας δεν μας είπε "δεν είναι εναντίον σας" .Το αντίθετο θα έλεγα.

Όταν έγινε η τελετή της δημιουργίας αυτής της συμμαχίας, οι τρεις ηγέτες ήταν μαζί. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δίπλα του τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον πρόεδρο της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης και εκεί υπάρχουν οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργου που εξηγεί το πνεύμα αυτής της συμμαχίας και το γιατί δημιουργήθηκε.

Όταν υπάρχουν αυτές οι πραγματικότητες, θεωρώ πως η αντίδραση μας είναι και λίγη, λόγω των διαβουλεύσεων που έχουμε με την Ελλάδα, καθώς δεν θελήσαμε να ενοχλήσουμε το πνεύμα της συνεργασίας μας. Όμως, σε εκείνη τη σύνοδο, υπάρχουν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, υπάρχουν συγκεκριμένοι στρατιωτικοί σχηματισμοί, στρατιωτικές συνεργασίες και δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν το βλέπουμε αυτό. Η Ελλάδα ίσως να το εξηγεί διαφορετικά, ίσως να το κρύβει.

Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και επιχειρεί να κάνει κι άλλες συμμαχίες. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν έκανε αυτά που κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ, δηλαδή στρατιωτική συμμαχία και κοινή συνεργασία, κανένας άλλος δεν έχει υπογράψει κάτι τέτοιο.

Γι' αυτό είναι πηγή ανησυχίας και όχι μόνο για την Τουρκία. Αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο της Τουρκίας, μπορεί να μην το λένε οι μουσουλμανικές χώρες της περιοχής, αλλά ανησυχούν. Μας ρωτούν, καθώς παρατηρούν επεκτατική πολιτική και πολιτική κατοχής του Ισραήλ. Οταν υπάρχει αυτή η εικόνα, δεν είναι σωστό να λένε πως η Τουρκία άδικα δημιουργεί αυτή την ανησυχία. Υπάρχουν οι πραγματικότητες, οι αλήθειες και οι ανησυχίες των χωρών της περιοχής.

Η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τον εαυτό της αλλά υπάρχουν κι άλλες στην περιοχή που είναι πιο αδύναμες και βλέπουν με ανησυχία αυτή τη στρατιωτική συμμαχία.»



Πηγή: skai.gr

