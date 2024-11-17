Λίβανος: Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας

Δύο Λιβανέζοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα που στόχευσε "απευθείας" τη θέση τους σήμερα σε μια πόλη στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που ανακοίνωσε ο λιβανικός στρατός.

"Ένας δεύτερος στρατιώτης σκοτώθηκε σε πλήγμα του ισραηλινού εχθρού που στόχευσε απευθείας στρατιωτική θέση στο αλ Μάρι", ανέφερε ο στρατός στο X, αφού είχε ανακοινώσει ότι ένας πρώτος στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, ο ένας από τους οποίους σοβαρά, στο πλήγμα αυτό.

Με αυτούς τους θνάτους ανέρχεται σε 13 ο συνολικός αριθμός των Λιβανέζων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του ανοικτού πολέμου ανάμεσα στον ισχυρό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ και τον ισραηλινό στρατό στις 23 Σεπτεμβρίου.

Στις 24 Οκτωβρίου, ο λιβανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι τρεις στρατιώτες του, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στον νότιο Λίβανο.

Μερικές ώρες πριν, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν είχε εκφράσει στον Ισραηλινό ομόλογό του "την έντονη ανησυχία του" για προηγούμενα πυρά του ισραηλινού στρατού από τα οποία σκοτώθηκαν επίσης τρεις Λιβανέζοι στρατιώτες.

Η Βηρυτός δηλώνει έτοιμη να αναπτύξει περισσότερους Λιβανέζους στρατιώτες στο νότιο τμήμα της χώρας, μια ζώνη που τίθεται καθημερινά στο στόχαστρο από το Ισραήλ που θέλει να εξουδετερώσει τη Χεζμπολάχ ώστε να σταματήσει τα πυρά ρουκετών που εκτοξεύει κατά του ισραηλινού εδάφους από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

