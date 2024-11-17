Η διγλωσσία Τραμπ προβληματίζει τους Ισραηλινούς

Σίγουρα, οι Ισραηλινοί καθησυχάστηκαν από την τοποθέτηση του Μάικ Χάκαμπι, του μέλλοντα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της διατήρησης των εβραϊκών εποικισμών «στην Ιουδαία και Σαμάρεια», αναφερόμενος στη Δυτική Όχθη. Από την άλλη, τα πρόσωπα που φέρονταν να προορίζονται για θέσεις-κλειδιά (μεταξύ των οποίων και ο Μάικ Πομπέο), εν τέλει τέθηκαν εκτός της κυβέρνησης που θα σχηματιστεί.



Ο Τραμπ συνεχιστής της πολιτικής Μπάιντεν στον Λίβανο;



Παράλληλα, ενώ αρχικά είχε διαρρεύσει από καλά πληροφορημένες πηγές του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Νετανιάχου, ότι ο Τραμπ προτίθεται να δώσει ‘πράσινο φως' στο Ισραήλ να ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του εντός διμήνου μετά την ανάληψη των προεδρικών του καθηκόντων στις 20 Ιανουαρίου 2025, δυσάρεστος ήταν στο Ισραήλ ο απόηχος της είδησης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε την περασμένη Κυριακή στις ΗΠΑ με τον ισραηλινό Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ φερόταν να πιέζει το Ισραήλ να ‘κλείσει' τα μέτωπα σε Λίβανο και Γάζα, πριν τον Ιανουάριο. Οι Ισραηλινοί ανέμεναν ότι η διακυβέρνηση Τραμπ ήθελε να ‘πάρει πάνω της’ την τελική διευθέτηση των διαπραγματεύσεων για το τελικό μεταπολεμικό καθεστώς σε Γάζακαι Λίβανο. Ωστόσο, τα γεγονότα αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δείχνει πως θα στηρίξει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της διακυβέρνησης Μπάιντεν και του ειδικού της απεσταλμένου στον Λίβανο Άμος Χόχσταϊν. Μάλιστα, την περασμένη Πέμπτη (14/11) η πρέσβης των ΗΠΑ στη Βηρυτό, Λίζα Τζόνσον, παρέδωσε στον πρόεδρο του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, το τελικό σχέδιο εκεχειρίας που επιμελήθηκε ο Άμος Χόχσταϊν, προκειμένου την ερχόμενη Τρίτη, 19/11, η Χεζμπολάχνα δώσει την τελική απάντηση.



Συναντήσεις του περιβάλλοντος Τραμπ και με το Ιράν



Οι ισραηλινοί προβληματισμοί ενισχύθηκαν και από μία πρόσθετη χρονική σύμπτωση. Την ημέρα που η αμερικανίδα πρέσβης στη Βηρυτό κατέθεσε το τελικό σχέδιο εκεχειρίας, ο μέλλων Υπουργός Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, επιχειρηματίας και στενός συνεργάτης του Τραμπ, Ίλον Μασκ, πραγματοποίησε συνάντηση διάρκειας μίας ώρας με τον επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, όπως αποκάλυψε η New York Times και αναμετέδωσε το Associated Press. Παρότι η Τεχεράνη διέψευσε την πληροφορία με επίσημη ανακοίνωσή της, η σιγή που τήρησε η αμερικανική πλευρά μάλλον επιβεβαιώνει την αλήθεια των δημοσιογραφικών διαρροών, οι οποίες, μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι, πέραν του μέλλοντος της Χεζμπολάχ και της διευθέτησης του λιβανικού μετώπου, δεν αποκλείεται να συζητήθηκε και ο έλεγχος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Η είδηση προκάλεσε σχετική έκπληξη στα ισραηλινά ΜΜΕ, δεδομένης της απόφασης του Ίλον Μασκ να παράσχει δωρεάν πρόσβαση στο δορυφορικό ίντερνετ μέσω της εταιρείας του σε Ιρανούς διαδηλωτές που συμμετείχαν πριν από μερικά χρόνια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Η συνάντηση του Μασκ με ανώτατο ιρανό διπλωμάτη δημιούργησε στο Ισραήλ την αίσθηση ότι το «νέο» περιβάλλον Τραμπ επιδεικνύει μη αναμενόμενη ανεκτικότητα έναντι της Τεχεράνης.



Έτσι, με βάση αυτές τις - ομολογουμένως - διφορούμενες πρώτες ενδείξεις, κανείς πλέον στο Ισραήλ δεν είναι σε θέση να αποκλείσει το ενδεχόμενο, ότι η αμερικανική διάθεση πίστωσης χρόνου προς το Ιράν ίσως να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ενώ εντείνεται η φημολογία ότι η κατάσταση της υγείας του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.