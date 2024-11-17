Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ιερουσαλήμ το Σάββατο να «κάνετε ό,τι πρέπει να κάνετε» για να αποτρέψετε το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται εκπρόσωπο του Γκράχαμ.

Ο Γκράχαμ είναι κοντά στον νεοεκλεγέντα Αμερικανό πρόεδρο και τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση των πολιτικών του Τραμπ στη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου θέλει την υποστήριξη του Τραμπ για να λάβει σκληρότερα μέτρα κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής δράσης κατά του πυρηνικού του προγράμματος, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Το θέμα ήταν στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της δίωρης συνάντησης που είχε ο έμπιστος του Νετανιάχου Ρον Ντέρμερ με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο την περασμένη Κυριακή.

Το ισραηλινό χτύπημα στο στρατιωτικό συγκρότημα Parchin του Ιράν στα τέλη Οκτωβρίου κατέστρεψε εξελιγμένο εξοπλισμό που απαιτείται για το σχεδιασμό και τη δοκιμή πλαστικών εκρηκτικών που περιβάλλουν το ουράνιο και χρειάζονται για να το πυροδοτήσουν, είχε μεταδώσει το Axios.

Το Ιράν μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει για την ισραηλινή επίθεση παρά το γεγονός ότι απειλεί να το κάνει. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η εκλογική νίκη του Τραμπ έκανε τους Ιρανούς να επανεξετάσουν την απάντησή τους.

Ο Γκράχαμ συναντήθηκε το Σάββατο με τον Νετανιάχου και τον νέο Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς. Τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Κατς δεν έκαναν δηλώσεις σχετικά με τη συνάντηση.

Ο Γκράχαμ δήλωσε στο Axios μετά τη συνάντηση ότι «ποτέ δεν ανησυχούσε περισσότερο για τα πυρηνικά του Ιράν όσο αυτή τη στιγμή».

"Είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να διασφαλίσει ότι το ιρανικό καθεστώς δεν διαθέτει πυρηνικό όπλο. Αυτή είναι μια κρίσιμη και επικίνδυνη στιγμή για τους φίλους μας στο Ισραήλ και τον κόσμο γενικότερα», είπε ο Γκράχαμ.

Το Ιράν από την πλευρά του έχει αρνηθεί ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι «το Ιράν δεν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, τελεία».

Το συμβούλιο των διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες και αναμένεται να εγκρίνει ψήφισμα μομφής κατά του Ιράν για την έλλειψη συνεργασίας με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να απαντήσει λαμβάνοντας νέα μέτρα για την προώθηση του πυρηνικού του προγράμματος. Μία από τις κύριες ανησυχίες στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ είναι ότι οι Ιρανοί αυξάνουν το επίπεδο εμπλουτισμού ουρανίου από 60% σε 90% καθαρότητας, που χρειάζεται για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.



Πηγή: skai.gr

