Η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ο στρατός της χώρας έχει στη διάθεσή του περίοδο τεσσάρων μηνών, πάντως ανανεώσιμη, για να εφαρμόσει τη δεύτερη φάση του σχεδίου που έχει καταρτιστεί για τον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, υπό εντεινόμενη πίεση των ΗΠΑ, να αφοπλίσει το κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν, το οποίο βρήκε αποδυναμωμένο τον Νοέμβριο του 2024 από τη σύγκρουση ενός έτους και πλέον, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ολοκληρωτικού πολέμου, με το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βηρυτό, ο γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ζήτησε νωρίτερα χθες από τις λιβανικές αρχές να συνεχίσουν τον αφοπλισμό της Χεζμπολά, συνδέοντας το ζήτημα αυτό με την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τις πέντε τοποθεσίες υπό την κατοχή τους στον Λίβανο.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωνε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά, που αφορούσε τον τομέα νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Η δεύτερη φάση αφορά τομέα βόρεια του ποταμού - Η Χεζμπολά αρνείται να καταθέσει τα όπλα

«Προβλέπεται χρονοδιάγραμμα τεσσάρων μηνών, που μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις διαθέσιμες δυνατότητες, τις ισραηλινές επιθέσεις και τα εμπόδια στο πεδίο», ανέφερε το υπουργείο Πληροφοριών του Λιβάνου, έπειτα από ενημέρωση που έκανε στην κυβέρνηση η διοίκηση του λιβανικού στρατού.

Η Χεζμπολά αρνείται να καταθέσει τα όπλα, να παραδώσει στις αρχές τον οπλισμό των μαχητών της βόρεια του ποταμού Λιτάνι, στο πλαίσιο της λεγόμενης δεύτερης φάσης.

Ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν να κατέχουν πέντε τομείς στο λιβανικό έδαφος που θεωρεί στρατηγικής σημασίας, παρότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προέβλεπε ότι θα αποσύρονταν.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολά ότι επανεξοπλίζεται, χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις προόδους του λιβανικού στρατού και συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στη λιβανική επικράτεια, ιδίως στον νότο.

Πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Λιβάνου χθες, ο επικεφαλής της Χεζμπολά, ο Ναΐμ Κάσεμ, είπε πως το «γεγονός ότι η κυβέρνηση (...) επικεντρώνεται στον αφοπλισμό είναι σοβαρό λάθος», καθώς «υπηρετεί την απληστία του εχθρού», αναφερόμενος στις επιθέσεις του Ισραήλ.

«Σταματήστε οποιαδήποτε ενέργεια για τον περιορισμό των όπλων» του κινήματος, είπε ακόμη σε ομιλία του που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά, τονίζοντας ότι οι «αλλεπάλληλες παραχωρήσεις» της κυβέρνησης είναι εν μέρει ο λόγος που οι επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίζονται.

Η εντολή της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL) εκπνέει στα τέλη της χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

