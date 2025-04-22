Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι η πασχαλινή εκεχειρία που κήρυξε η Ρωσία, αλλά δεν οδήγησε σε παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, ήταν απλώς ένα τέχνασμα του Κρεμλίνου «για να μη χάσει την υπομονή του» ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν σεβάστηκαν την εκεχειρία. Είναι σαφές ότι η Ρωσία παίζει παιχνίδια, προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και δεν θέλει πραγματικά την ειρήνη», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να διακόψει τη διπλωματική πρωτοβουλία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εάν δεν διαπίστωνε ουσιαστική πρόοδο στις διαβουλεύσεις με Μόσχα και Κίεβο.

Η Κάγια Κάλας επέκρινε τις ΗΠΑ ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει όσα μέσα διαθέτουν για να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. «Έχουν τα μέσα για να ασκήσουν πραγματικά πίεση στη Ρωσία», δήλωσε στο AFP η Κάλας και διερωτήθηκε: «Γιατί δεν χρησιμοποιούν όλα τα μέσα (που διαθέτουν) για να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο;».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε επίσης πως οι ΗΠΑ θα έκαναν λάθος αν εξέταζαν να αναγνωρίσουν την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας πως η ΕΕ δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την ουκρανική χερσόνησο ως τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. «Η Κριμαία είναι Ουκρανία», υπογράμμισε η Κάλας.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν συμπεριλάβει την Ευρωπαϊκή Ένωση στις συνομιλίες με τη ρωσική και την ουκρανική πλευρά, αναγνωρίζοντας βέβαια πως η συμμετοχή της ΕΕ στη διαδικασία θα είναι αναπόφευκτη κάποια στιγμή, ιδίως δεδομένων των σαρωτικών κυρώσεων που έχει επιβάλει σε βάρος της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

