Ο Λευκός Οίκος ξεσηκώνει την παγκόσμια ακροδεξιά

Του Andreas Kluth

Η προσοχή του κόσμου αυτή την εβδομάδα ήταν στραμμένη στην επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, με κάστρα, άμαξες και όλη την πολυτέλεια που ευχαριστεί έναν ηγέτη που θεωρεί την προεδρία του ως την αποθέωση της τηλεοπτικής πραγματικότητας. Λιγότερο αξιοσημείωτη, αλλά εξίσου ενδεικτική, ήταν η ταυτόχρονη επίσκεψη της Μπεατρίξ φον Στoρχ στην Ουάσινγκτον.

Ποια είναι η Μπεατρίξ; Συγχωρείστε που ρωτάτε. Η φον Στoρχ είναι μια ακροδεξιά Γερμανίδα βουλευτής και δεύτερη στην ιεραρχία του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Τη συνάντησα στο Βερολίνο το 2013, όταν εκείνη και το τότε νεοσύστατο AfD φαινόταν εκκεντρικά αλλά ακίνδυνα – προορισμένα, όπως και άλλα ακροδεξιά κόμματα στη μεταπολεμική Γερμανία, για μικρές εσωτερικές διαμάχες και τελικά για την αφάνεια.

Αυτή η εκτίμηση αποδείχθηκε εντελώς λανθασμένη, αν και όχι αμέσως. Για δύο ακόμη χρόνια, το AfD ακολούθησε το παλιό μοτίβο, και μέχρι το καλοκαίρι του 2015 είχε πέσει στις δημοσκοπήσεις και βρισκόταν κοντά στην κατάρρευση, με τους αρχικούς ιδρυτές του –συντηρητικούς καθηγητές οικονομικών των οποίων το μοναδικό θέμα ήταν η κατάργηση του ευρώ– να αποστασιοποιούνται από τους ακροδεξιούς εθνικιστές, των οποίων οι οπαδοί περιλεάμβαναν όλο και περισσότερους νεοναζί.

Τότε ξεκίνησε η προσφυγική κρίση. Ξαφνικά, το AfD, όπως και τα λαϊκιστικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, βρήκε τον λόγο ύπαρξής του: αρχικά την απόρριψη των μεταναστών που έμοιαζαν ξένοι, και στη συνέχεια οτιδήποτε φαινόταν, στην τρέχουσα ορολογία (ακόμη και στα γερμανικά), «woke».

Η Αυστρία, ακριβώς δίπλα, είχε πρωτοστατήσει σε αυτήν τη στροφή προς τα δεξιά δεκαετίες νωρίτερα. Η Γαλλία, η Σκανδιναβία και άλλες χώρες είχαν προχωρήσει αρκετά σε αυτή την κατεύθυνση. Η Ουγγαρία, μια χώρα πιο πέρα, είχε ήδη φτάσει στο τέλος του δρόμου, με τον Βίκτορ Όρμπαν να έχει εδραιωθεί ως αυταρχικός ισχυρός άνδρας. Το ίδιο είχε συμβεί και στην Τουρκία και την Ινδία, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ναρέντρα Μόντι ήταν ήδη στην εξουσία.

Το 2016 το φράγμα έσπασε, πρώτα με το Brexit και μετά με την πρώτη εκλογική νίκη του Τραμπ. Έναν χρόνο αργότερα, το AfD μπήκε για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανίας και η φον Στoρχ εγκατέλειψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καθίσει στην Bundestag. Τα επόμενα χρόνια, οι δεξιοί λαϊκιστές σημείωσαν επιτυχίες παντού, από τον Ζαΐρ Μπολσονάρου στη Βραζιλία μέχρι την Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία και τον Ρόμπερτ Φίτσο στη Σλοβακία.

Αισθάνθηκαν και καλλιέργησαν μια συγγένεια. Ο Τραμπ και άλλοι επίδοξοι ισχυροί άνδρες μελέτησαν τον Όρμπαν, κυρίως για να πάρουν συμβουλές σχετικά με την πρόσληψη στελεχών από το δικαστικό σώμα, τον ακαδημαϊκό χώρο, τον Τύπο, τον επιχειρηματικό κόσμο και το «βαθύ κράτος». Οι προσωπικές επαφές εντάθηκαν. Ενώ ήταν στην εξουσία, ο Μπολσονάρου φιλοξένησε, ενθουσιασμένος, τη φον Στορχ. (Η κυβέρνηση Τραμπ επιπλήττει τώρα τη Βραζιλία για την καταδίκη του Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος το 2023, μετά την ήττα του στις εκλογές, μια κίνηση που έμοιαζε εντυπωσιακά με αυτό που είχαν επιχειρήσει οι υποστηρικτές του Τραμπ δύο χρόνια νωρίτερα).

Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη διαπράξει σοβαρά διπλωματικά λάθη, όπως η αποστολή του εμπρηστικού πρέσβη Ρίτσαρντ Γκρένελ στη Γερμανία για να προσηλυτίσει ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη. Η δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ έσπασε τότε όλα τα εναπομείναντα ταμπού.

Τον Φεβρουάριο, ο αντιπρόεδρος Βανς μίλησε με πάθος σε ένα έκπληκτο ευρωπαϊκό ακροατήριο στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, λέγοντάς τους ότι ο εχθρός δεν είναι η Ρωσία, αλλά «η απειλή από μέσα». Ο Βανς ισχυρίστηκε, μπρος στο έκπληκτο ακροατήριο, ότι σε όλη την Ευρώπη «η ελευθερία του λόγου, φοβάμαι, βρίσκεται σε υποχώρηση».

Συγκεκριμένα, ο Βανς καταφέρθηκε εναντίον του αποκλεισμού του AfD από την κυβέρνηση (επειδή τα κεντρώα κόμματα αρνούνται να σχηματίσουν συνασπισμούς μαζί του) και εναντίον της λογοκρισίας του κόμματος και των υποστηρικτών του (για την οποία δεν υπάρχουν αποδείξεις). Στη συνέχεια, συναντήθηκε με την Άλις Βέιντελ, ηγέτιδα του AfD, στην οποία ο Ίλον Μασκ, τότε δεξί χέρι του Τραμπ, είχε ήδη δώσει παγκόσμια προβολή με ένα μακρύ φλερτ στην πλατφόρμα του X.

Μια τέτοια παρέμβαση της υπερδύναμης και πρώην ηγέτιδας της «Δύσης» στις δημοκρατικές διαδικασίες των συμμάχων της είναι κάτι παραπάνω από αγενής. Έχει επίσης ιστορικούς παραλληλισμούς με τη μαρξιστική-λενινιστική αριστερά. (Από την άλλη πλευρά, η λεγόμενη θεωρία του πετάλου στην πολιτική επιστήμη λέει ότι η ακραία αριστερά και η ακραία δεξιά είναι πιο παρόμοιες από ό,τι θα ήθελαν να παραδεχτούν).

Μου έρχεται στο μυαλό η εφήμερη Κομιντέρν (Κομμουνιστική Διεθνής) του περασμένου αιώνα, που βασιζόταν στην (τώρα παράξενη) ιδέα ότι οι εργάτες του κόσμου ήταν έτοιμοι να σχηματίσουν μια διακρατική συμμαχία ενάντια στις καπιταλιστικές ελίτ. Η δηλωμένη προϋπόθεση αυτής της νέας ενσάρκωσης – θα την ονομάσω Popintern (Διεθνής Λαϊκή Ένωση) – είναι ότι οι εθνικιστές λευκοί χριστιανοί σε όλη τη Δύση είναι έτοιμοι να εξεγερθούν ενάντια στις σεξουαλικά και με άλλους τρόπους δυσμορφικές κοσμοπολίτικες ελίτ.

Αν ο Τραμπ, ο Βανς και οι υπόλοιποι υποστηρικτές του MAGA σταματούσαν για μια στιγμή να σκεφτούν, θα συνειδητοποιούσαν ότι οποιοδήποτε Popintern, όπως και το Comintern, δεν μπορεί και δεν θα λειτουργήσει, και θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφή. Δεν μπορείς να χτίσεις σχέσεις όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι θέλουν να κάνουν τη χώρα τους μεγάλη ξανά. Αρκεί να κοιτάξεις τη ρήξη μεταξύ Τραμπ και Μόντι.

Ούτε μπορείς να συνεχίσεις να αγνοείς τις πολλές άλλες υποκρισίες και εσωτερικές αντιφάσεις. Από τον Όρμπαν έως τον Τραμπ και το AfD, η ακροδεξιά τείνει να επιδοθεί, αν όχι να εξιδανικεύσει, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και, αντίστοιχα, να περιφρονήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. (Η Ιταλίδα Τζόρτζια Μελόνι αποτελεί ευπρόσδεκτη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, αν και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της, από ένα άλλο λαϊκιστικό κόμμα της ακροδεξιάς, ο Ματέο Σαλβίνι, ταιριάζει σε αυτόν).

Ένα από τα κυρίαρχα θέματα του Τραμπ είναι ότι ο πόλεμός τους δεν αφορά την Αμερική, επειδή οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν δράση. Αλλά οι ίδιοι οι φίλοι του Τραμπ στο Popintern είναι ακριβώς αυτοί που αντιτίθενται (στην περίπτωση του AfD) ή εμποδίζουν (Όρμπαν) μια πιο σκληρή και ενωμένη ευρωπαϊκή στάση έναντι του Πούτιν.

Επομένως, αποτελεί ομολογία αποτυχίας και πικρή ειρωνεία το γεγονός ότι ο Τραμπ επιπλήττει το ΝΑΤΟ λέγοντας ότι είναι τελικά «έτοιμος να επιβάλει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία», αλλά μόνο όταν όλες οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ «σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία». Οι περισσότερες χώρες που θέλουν να περιορίσουν τον Πούτιν, όπως η Γερμανία, έχουν ήδη απεξαρτηθεί από τους περισσότερους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Αυτές που δεν το έχουν κάνει περιλαμβάνουν, όπως θα μαντέψατε, εκείνες που ηγούνται οι Όρμπαν, Ερντογάν και Φίτσο. Δεν νομίζετε ότι ο Τραμπ θα τους μιλούσε διακριτικά αν το εννοούσε;

Δεν περιμένω από τον Τραμπ, τον Βανς ή οποιονδήποτε άλλο στον κύκλο τους να σταθούν σε τέτοιες αντιφάσεις. Όχι όσο είναι απασχολημένοι με τους εσωτερικούς πολιτισμικούς πολέμους και την καταστολή των αριστερών.

Και έτσι το Popintern συνεχίζει να κινητοποιείται. Αυτό ήταν που έφερε τη φoν Στορχ και έναν άλλο πολιτικό του AfD στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα. Δεν συνάντησαν προσωπικά τον Τραμπ ή τον Βανς, αλλά συναντήθηκαν με αξιωματούχους του προσωπικού του αντιπροέδρου, στο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας και στο υπουργείο εξωτερικών.

Άτομα όπως ο Πούτιν θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με τέτοιες κοινωνικές επαφές στη Δύση. Αντίθετα, οι παραδοσιακοί σύμμαχοι της Αμερικής, στον βαθμό που αγωνίζονται τόσο να παραμείνουν φιλελεύθερες δημοκρατίες όσο και να αποτρέψουν την αυταρχική επιθετικότητα, έχουν έναν ακόμη λόγο να ανησυχούν.

* Ο Andreas Kluth είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion και ασχολείται με θέματα διπλωματίας, εθνικής ασφάλειας και γεωπολιτικής των ΗΠΑ

