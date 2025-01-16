Ιαπωνική κυβερνητική επιτροπή ανακοίνωσε πως εκτιμά ότι η πιθανότητα να πλήξει το αρχιπέλαγος πολύ ισχυρός σεισμός —ή αλλιώς «μεγασεισμός»— μεγέθους 8 ή 9 βαθμών μέσα στην επόμενη 30ετία φθάνει ως ακόμη και το 82%.

Η επιτροπή έρευνας για τους σεισμούς υπολόγισε πως η πιθανότητα να χτυπήσει τέτοιος σεισμός τις επόμενες τρεις δεκαετίες είναι από 75 ως 82%, ενώ η φουρκέτα αυτή βρισκόταν από το 74 ως το 81% μέχρι χθες.

Αν γίνει τέτοιος σεισμός, θα μπορούσε να πλήξει μεγάλο μέρος των ιαπωνικών ακτών στον Ειρηνικό Ωκεανό, να απειλήσει 300.000 Ιάπωνες και να προκαλέσει ζημιές αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, πάντα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της.

Το υποθαλάσσιο ρήγμα Νάνκαϊ, που εκτείνεται παράλληλα με τις ανατολικές ιαπωνικές ακτές για 800 χιλιόμετρα, από την πόλη Σιζουόκα (δυτικά της πρωτεύουσας Τόκιο) ως τη νήσο Κιούσου (νότια), προσελκύει ιδιαίτερη προσοχή: θεωρείται πως δίνει σεισμούς 8 και 9 βαθμών κάθε 100 ως 200 χρόνια.

Οι «μεγασεισμοί» αυτοί, οι οποίοι τείνουν να είναι δίδυμοι κάθε φορά, είναι δεδομένο πως προκαλούν επίφοβα τσουνάμι.

Το 1707, σημειώθηκε ταυτόχρονα ρήξη σε όλους τους τομείς του Νάνκαϊ, προκαλώντας τον δεύτερο ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφτεί ποτέ στην ιστορία της Ιαπωνίας.

Ο σεισμός αυτός, που προκάλεσε την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου του όρους Φίτζι, ακολουθήθηκε, ενάμιση αιώνα αργότερα, από δυο μεγασεισμούς, το 1854, κατόπιν δυο παρόμοια συμβάντα, το 1944 και το 1946.

«Συμπληρώνονται 79 χρόνια από τον πιο πρόσφατο σεισμό (σ.σ. τέτοιας τάξης μεγέθους) και η πιθανότητα νέου αυξάνεται κάθε χρόνο με ρυθμό περίπου 1 εκατοστιαίας μονάδας», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος της γραμματείας της επιτροπής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης που είχαν δει το φως της δημοσιότητας το 2012, μικρά νησιά ανοικτά των ιαπωνικών ακτών κινδυνεύουν να βυθιστούν αν χτυπήσει τσουνάμι 30 και πλέον μέτρων.

Ενώ πυκνοκατοικημένες περιοχές στα νησιά Χονσού και Σικόκου ενδέχεται να χτυπηθούν από πελώρια κύματα μέσα σε μερικά λεπτά.

Τον Αύγουστο του 2024, η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) είχε δημοσιοποιήσει προειδοποιητικό δελτίο για «μεγασεισμό» για πρώτη φορά αφότου δημιουργήθηκε νέο σύστημα προειδοποίησης, μετά την τριπλή καταστροφή του 2011, όταν πολύ ισχυρός σεισμός προκάλεσε τσουνάμι και πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκουσίμα.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε έπειτα από σεισμό 7,1 βαθμών που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άνθρωποι στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο συναγερμός ήρθη έπειτα από περίπου μια εβδομάδα, αφού δεν διαπιστώθηκε κάποια ανωμαλία.

Το επεισόδιο αυτό, που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη πολλών, οδήγησε πολλούς Ιάπωνες να ακυρώσουν ταξίδια και να κάνουν στοκ για περίπτωση έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας μεγάλες ελλείψεις ρυζιού και άλλων βασικών προϊόντων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

