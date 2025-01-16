Influencer δηλητηρίαζε την ενός έτους κόρη της για να μαζεύει χρήματα

Αυστραλή influencer κατηγορείται ότι δηλητηρίασε το κοριτσάκι της, στην προσπάθειά της να κερδίσει χρήματα και να αυξήσει τους ακολούθους της.

Η γυναίκα από το Κουίνσλαντ ισχυρίστηκε ότι μοιράστηκε τη μάχη του παιδιού της με μια ανίατη ασθένεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι δηλητηρίαζε την ενός έτους κόρη της και στη συνέχεια τη βιντεοσκοπούσε, ενώ υπέφερε από πόνους.

Οι γιατροί είχαν σημάνει συναγερμό τον Οκτώβριο, όταν το μωρό εισήχθη στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Μετά από μήνες έρευνας, η 34χρονη κατηγορήθηκε για βασανιστήρια, χορήγηση δηλητηρίου, κατασκευή υλικού παιδικής εκμετάλλευσης και απάτη.

«Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο αποκρουστικά είναι τα αδικήματα αυτού του είδους» είπε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ο αστυνομικός διευθυντής της αστυνομίας του Κουίνσλαντ, Πολ Ντάλτον.

Μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου, οι αστυνομικοί λένε ότι η γυναίκα έδινε στο παιδί πολλά φάρμακα.

Η γυναίκα μηχανεύτηκε διάφορους τρόπους για να έχει πρόσβαση σε φάρμακα, για τα οποία δεν είχε συνταγή, και για να καλύψει τη συμπεριφορά της. Έφτασε μέχρι και στο σημείο να τα παίρνει από σπίτια άλλων ή να βρίσκει φάρμακα που είχαν περισσέψει.

Η αστυνομία άρχισε τις έρευνες στις 15 Οκτωβρίου, όταν το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας «σοβαρή συναισθηματική και σωματική δυσφορία και βλάβη».

Από τις εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων βγήκαν τον Ιανουάριο, έδειξαν ότι το παιδί είχε πάρει φάρμακα.

Μέσω αυτής της απάνθρωπης απάτης, η γυναίκα συγκέντρωσε 60.000 δολάρια Αυστραλίας από δωρέες.

Η αστυνομία είχε ερευνήσει και άλλα άτομα για την υπόθεση, αλλά δεν υπήρξαν στοιχεία σε βάρος κάποιου άλλου προσώπου.

Η γυναίκα θα δικαστεί στο δικαστήριο του Μπρισμπέιν την Παρασκευή.

