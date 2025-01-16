Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και οι επικεφαλής των επαρχιακών κυβερνήσεων επισήμαναν χθες Τετάρτη πως θα εξετάσουν όλες τις επιλογές για την ανταπόδοση της πιθανής αύξησης των τελωνειακών δασμών από πλευράς των ΗΠΑ, προσθέτοντας πως διατηρούν την ελπίδα τους πως θα αποφευχθεί εμπορικός πόλεμος.

Αφότου ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αυξήσει στο 25% τους δασμούς στο σύνολο των προϊόντων που εισάγονται στις ΗΠΑ από τις δυο γειτονικές τους χώρες με το που θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο την ερχόμενη Δευτέρα, οι καναδικές αρχές εξετάζουν πώς θα αντιδράσουν.

«Αν η αμερικανική κυβέρνηση επιλέξει να εφαρμόσει την αύξηση των τελωνειακών δασμών, θα αντιδράσουμε κατά τρόπο στοχευμένο, ενεργητικό και αποφασιστικό», τόνισε ο Τζάστιν Τριντό. «Όλα είναι πάνω στο τραπέζι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην καναδική κυβέρνηση, η Οτάβα εξετάζει ιδίως το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε προϊόντα χάλυβα, κεραμικά, όπως τουαλέτες και νεροχύτες, γυαλικά και χυμό πορτοκαλιού παραγόμενο στη Φλόριντα.

Επικεφαλής κυβερνήσεων επαρχιών και η αντιπολίτευση έχον επίσης αναφερθεί στην πιθανότητα να μειωθούν δραστικά οι εξαγωγές πετρελαίου, ηλεκτρισμού και καίριας σημασίας μετάλλων —όπως οι σπάνιες γαίες— από τον Καναδά στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η πρωθυπουργός στην Αλμπέρτα, η Ντανιέλ Σμιθ, πήρε αποστάσεις από τους συναδέλφους της στο ζήτημα αυτό και αρνήθηκε χθες να προσυπογράψει το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου.

Αντιτίθεται σε οποιοδήποτε πρόσκομμα στις εξαγωγές πετρελαίου: πάνω από τρία εκατομμύρια βαρέλια στέλνονται καθημερινά από την επαρχία αυτή στην αγορά των ΗΠΑ.

Η Αλμπέρτα «απλούστατα δεν θα δεχτεί δασμούς στις εξαγωγές προϊόντων ενέργειας ή άλλων, και δεν θα υποστηρίξουμε ούτε την απαγόρευση των εξαγωγών των προϊόντων αυτών», τόνισε μέσω X η κυρία Σμιθ.

Αντιστρόφως, ο ομόλογός της στο Οντάριο, τον οικονομικό κινητήρα του Οντάριο, θέλει σθεναρή αντίδραση. «Λυπάμαι αλλά όταν γίνεται επίθεση στη χώρα μας και προσπάθεια να στερηθεί κόσμος το βιός του, πρέπει να δώσουμε μάχη όπως ποτέ πριν», τόνισε ο Νταγκ Φορντ.

Ο τελευταίος ανέφερε πως θα τεθούν σε κίνδυνο ως ακόμη και 500.000 θέσεις εργασίας στην πολιτεία του αν η κυβέρνηση του κ. Τραμπ αυξήσει τους δασμούς κατά 25%.

Το μέτρο αυτό θα ήταν καταστροφικό για την καναδική οικονομία, επισημαίνουν ειδικοί. Οι ΗΠΑ είναι ο βασικότερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, εκεί καταλήγει το 75% των καναδικών εξαγωγών.

Οι θέσεις εργασίες σχεδόν 2 εκατομμυρίων ανθρώπων στον Καναδά εξαρτώνται από αυτές, επί συνολικού πληθυσμού 41 εκατ. κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.