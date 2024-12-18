Ρωσία: Σύγκρουση τρένων στην περιφέρεια Μουρμάνσκ – Περισσότεροι από 10 τραυματίες

Περισσότεροι από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν επιβατικό τρένο προσέκρουσε σήμερα σε εμπορευματική αμαξοστοιχία στην περιφέρεια Μούρμανσκ, στον ρωσικό αρκτικό κύκλο.

Το επιβατικό τρένο προσέκρουσε σε βαγόνι της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας κατά την άφιξή του στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κνιαζάια, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το TASS, τρεις από τους 326 επιβαίνοντες στο τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μουρμάνσκ προς την Αγία Πετρούπολη, έχουν διακομιστεί σοβαρά τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

