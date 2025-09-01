Η Γαλλία δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση που θα χρειαζόταν την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), αλλά οποιοσδήποτε κίνδυνος από την πτώση μιας κυβέρνησης στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός», δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Radio Classique, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιτακτική στη Γαλλία και επισήμανε ότι παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση των spreads των γαλλικών ομολόγων.

Τα γαλλικά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση μειοψηφίας στην ψήφο εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου, την οποία ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα, λόγω των αντιδημοφιλών σχεδίων του για περιοριστικό προϋπολογισμό το 2026.

Αυτό έχει πλήξει τις χρηματιστηριακές αγορές και τις αγορές ομολόγων της Γαλλίας, η οποία είναι η δεύτερη οικονομία της ευρωζώνης και έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία.

Αναφερόμενη στην αμερικανική οικονομία είπε ότι η ισορροπία της θα επηρεαζόταν σε περίπτωση που ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνε τον επικεφαλής της Fed, και αυτό θα ήταν πολύ σοβαρό για την παγκόσμια οικονομία.

«Εάν η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ δεν ήταν πλέον ανεξάρτητη και αντ' αυτού εξαρτιόταν από τις επιταγές αυτού ή εκείνου του προσώπου, τότε πιστεύω ότι η επίδραση στην ισορροπία της αμερικανικής οικονομίας θα μπορούσε, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων που θα είχε αυτό σε όλο τον κόσμο, να είναι πολύ ανησυχητική, επειδή είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν μείωσε το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο και απείλησε να τον απολύσει. Ο Τραμπ επιχειρεί επίσης να απολύσει την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ.

Σχετικά με την απόφαση εφετείου των ΗΠΑ να κρίνει «παράνομους» πολλούς από τους δασμούς, η Λαγκάρντ σχολίασε ότι η αμφισβήτηση των δασμών έχει προσθέσει ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας.

Πηγή: skai.gr

