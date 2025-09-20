Σφοδροί βομβαρδισμοί πλήττουν σήμερα, Σάββατο την πόλη της Γάζας, όπως αναφέρουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα παλαιστινιακά δημοσιεύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις που σημειώνονται.

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στη βόρεια Γάζα έχουν επανειλημμένα προειδοποιηθεί από τον ισραηλινό στρατό ότι μόνο τα νοσοκομεία θα θεωρούνται προστατευόμενες περιοχές και ότι όλες οι άλλες υποδομές παροχής βοήθειας θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν.

Παράλληλα, σε ερώτηση που δέχθηκε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται από Παλαιστίνιους τρομοκράτες στον θύλακα, απάντησε: «Μπορεί να διατρέχουν [μεγαλύτερο κίνδυνο]. Μπορεί επίσης να απελευθερωθούν εξαιτίας αυτού. Στον πόλεμο συμβαίνουν πολλά παράξενα πράγματα. Πολλά αποτελέσματα συμβαίνουν που δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα συνέβαιναν».

Συγκεκριμένα, σε μηνύματα και συνομιλίες με εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας τις τελευταίες ημέρες, τις οποίες είδε ο Guardian, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι η εντολή που έχει δοθεί προς «όλους τους κατοίκους και τους κατοίκους της Γάζας» είναι να εκκενώσουν την πόλη, κάτι που ισχύει και «για όλες τις ανθρωπιστικές τοποθεσίες [εκεί], εκτός από τα νοσοκομεία». Προειδοποίησαν επίσης ότι «για να νικήσουν τη Χαμάς [τα ισραηλινά στρατεύματα] θα επιχειρήσουν... με μεγάλη δύναμη».

Την Παρασκευή, ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι είχε επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας και βομβάρδισε «υποδομές της Χαμάς».

Περίπου 250.000 - 500.000 από τους περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης την έχουν ήδη εγκαταλείψει, αλλά ορισμένοι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που έχουν τραυματιστεί από την προέλαση δήλωσαν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

Τα οχήματα για το εξαντλητικό ταξίδι διάρκειας 6 - 8 ωρών προς τα νότια μπορούν πλέον να κοστίσουν έως και 2.000 δολάρια (1.500 λίρες).

«Η κατάσταση είναι πραγματικά άσχημη. Όλη τη νύχτα, το τανκ έριχνε οβίδες», είπε ο Τουφίκ Αμπού Μουαουάντ, ο οποίος έφυγε από έναν καταυλισμό για τους εκτοπισμένους στα περίχωρα της πόλης, αλλά δεν είχε πουθενά αλλού να πάει. «Θέλω να φύγω με τα αγόρια, τα κορίτσια, τα παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία ζούμε. Είναι μια πολύ τραγική κατάσταση» είπε.

Το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Γάζας έχει ήδη αδειάσει από αμάχους και έχει μετατραπεί σε ερείπια. Εάν τα ισραηλινά στρατεύματα καταλάβουν την πόλη της Γάζας, ολόκληρος ο πληθυσμός των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων της κατεστραμμένης περιοχής θα περιοριστεί σε έναν μικρό θύλακα στο νότο. Προς το παρόν, όλα αυτά τα σημεία ελέγχου μέσω των οποίων μπορούν να εισέλθουν αγαθά και άνθρωποι στη Γάζα βρίσκονται στο νότο, με το σημείο ελέγχου Ζικίμ που εξυπηρετούσε τον βορρά να είναι κλειστό από την περασμένη εβδομάδα.

«Οι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να επιστρέψουν, αλλά πού θα επέστρεφαν; Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος ανθρωπιστικής βοήθειας που εργάζεται στη Γάζα. «Υπάρχει μια συναισθηματική σύνδεση, αλλά υπάρχει ένα πραγματικό ερωτηματικό για το πώς θα ζούσε κανείς εκεί».

Το κύριο σημείο εισόδου από το Ισραήλ που εξυπηρετεί το βόρειο τμήμα της Γάζας έχει κλείσει από την περασμένη εβδομάδα. Οι πομπές με ανθρωπιστική βοήθεια από το νότο αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα και συχνά δεν τους δίνεται άδεια από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, εμπειρογνώμονες που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ κήρυξαν λιμό στην πόλη της Γάζας.

