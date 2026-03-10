Οι κυπριακές αρχές συνέλαβαν ύποπτο μέλος της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, το οποίο καταζητείται στη Γερμανία για προμήθεια όπλων και πυρομαχικών για επιθέσεις σε ισραηλινές ή εβραϊκές εγκαταστάσεις, ανακοίνωσαν την Τρίτη Γερμανοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Ο ύποπτος, γεννημένος στον Λίβανο, που αναγνωρίστηκε μόνο ως Kamel M. σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες περί απορρήτου, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 6 Μαρτίου, κατά την άφιξή του από τον Λίβανο, πρόσθεσαν σε ανακοίνωσή τους.

Ο ύποπτος αναζητείται σε σχέση με τη μεταφορά 300 σφαιρών σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Δεν ήταν σαφές από την ανακοίνωση από πού προέρχονταν οι σφαίρες, ή προς τα πού πιστεύεται ότι κατευθύνονταν.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Η επιχείρηση χρησίμευσε ως προετοιμασία για θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία και την Ευρώπη», επισήμαιναν.

Η αστυνομία έψαξε επίσης το διαμέρισμα του υπόπτου στο Βερολίνο.

Μόλις ο Kamel M. εκδοθεί στη Γερμανία, ένας δικαστής θα αποφασίσει για την προφυλάκισή του, ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί παγκοσμίως από τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις της οργάνωσης στο Ισραήλ το 2023 αναφέρει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.