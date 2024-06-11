Να τερματιστεί η Συμφωνία Επανεισδοχής των παράτυπων μεταναστών της Τουρκίας με την ΕΕ ζητά ο πρόεδρος του ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και κυβερνητικός εταίρος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κάνοντας λόγο για νόθευση της πληθυσμιακής ισορροπίας και της εθνικής σύνθεσης της Τουρκίας, ζήτησε την επιστροφή των Σύρων αιτούντων άσυλο από την Τουρκία.

Ειδικότερα, σε ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του MHΡ ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί ανέφερε ότι «η εισροή μεταναστών και προσφύγων είναι ένα από τα πιο έντυνα και φλέγοντα προβλήματα, όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και στην εποχή μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε ενάντια στις επικίνδυνες ροές που θα βλάψουν τη δημογραφική μας σταθερότητα και το δημογραφικό μας μέλλον, είμαστε εντελώς ενάντια στις ανθρώπινες ροές που θα νοθεύσουν την πληθυσμιακή μας ισορροπία, την εθνική μας σύνθεση και την ύπαρξή μας σε αυτή τη γεωγραφία. Η εθελοντική, ασφαλής επιστροφή με αξιοπρέπεια των Σύρων αιτούντων άσυλο με καθεστώς προσωρινής προστασίας στη χώρα μας πρέπει να διασφαλιστεί σταδιακά, να σπάσει η «ραχοκοκαλιά» της παράτυπης μετανάστευσης. Να τερματιστεί η Συμφωνία Επανεισδοχής. Η άποψη του MHP για το σημαντικό αυτό ζήτημα ταυτίζεται με τη μία και μοναδική άποψη του έθνους μας».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αρχηγός των Τούρκων εθνικιστών Γκρίζων Λύκων τόνισε ότι «είναι προφανές ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ δεν εξελίσσονται με σταθερό, καλοπροαίρετο και χωρίς προκαταλήψεις τρόπο. Επιπλέον, η υποκειμενική άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία τα τελευταία χρόνια, ιδίως η λανθασμένη προσέγγισή της στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δεν αφήνει περιθώρια συζήτησης και δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Τα θεσμικά όργανα που είναι επιφορτισμένα με τη διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης, ευημερίας, σταθερότητας και ασφάλειας έχουν χρεοκοπήσει. Στην παρούσα φάση, είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και το επανεκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβούν σε έναν απολογισμό συνείδησης, δικαιοσύνης και ανθρωπισμού».



