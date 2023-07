Κύμα καύσωνα σαρώνει τις νοτιοδυτικές ΗΠΑ - Η Κοιλάδα του Θανάτου προβλέπεται να καταγράψει τη θερμότερη θερμοκρασία στη Γη

Η Κοιλάδα του Θανάτου της Καλιφόρνια, το πιο ζεστό μέρος στη Γη, θα μπορούσε να σημειώσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ένα τεράστιο κύμα καύσωνα σαρώνει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε ένα σημείο αυτή την εβδομάδα προέβλεψε υψηλό 131 F (55C) την Κυριακή σε σταθμό κοντά στο κέντρο επισκεπτών Furnace Creek του εθνικού πάρκου, το οποίο θα μπορούσε να σημάνει παγκόσμιο ρεκόρ.

Death Valley could hit Earth's hottest ever temperature of 131F on Sunday https://t.co/25N1P7YmhX pic.twitter.com/Q9wP8hzKsU