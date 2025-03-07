Περισσότερα από 80.000 νοικοκυριά στις πολιτείες Κουίνσλαντ και Νέας Νότιας Ουαλίας ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα ενώ καθώς πλησιάζει στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας ο τροπικός κυκλώνας Άλφρεντ, ο πρώτος που πλήττει την περιοχή από το 1974.

Σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) ο κυκλώνας βρισκόταν 125 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μπρίσμπεϊν ενώ περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας εκτίμησε πως ο κυκλώνας θα φτάσει στις ακτές της χώρας αύριο, Σάββατο, το πρωί.

Ο πρωθυπουργός του Κουίνσλαντ Ντέιβιντ Κρισάφουλι τόνισε ότι ο τυφώνας είναι «ήδη πολύ ισχυρός» και προειδοποίησε ότι οι συνθήκες θα επιδεινωθούν καθώς ο Άλφρεντ πλησιάζει τη στεριά.

Ήδη, οι θυελλώδεις άνεμοι που συνοδεύουν τον κυκλώνα ξερίζωσαν δέντρα τα οποία έπεσαν σε δρόμους, σπίτια και σε πυλώνες ηλεκτρικού.

Συνολικά 10.000 κάτοικοι περιοχών της Νέας Νότιας Ουαλίας που κινδυνεύουν από τις πλημμύρες έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ενώ περισσότερα από 900 σχολεία στο Κουίνσλαντ και στο βόρειο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας παρέμειναν κλειστά σήμερα.

Οι αρχές ανησυχούν και για την πόλη Λάισμορ, η οποία το 2022 επλήγη από πλημμύρες ρεκόρ, με το νερό να φτάνει τα 14 μέτρα έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.

Φόβος για τον κυκλώνα - Προετοιμασίες για το χειρότερο

Τις τελευταίες τρεις ημέρες πολλοί Αυστραλοί σε περιοχές που απειλούνται από το πέρασμα του Άλφρεντ έχουν προετοιμαστεί, τοποθετώντας σάκους με άμμο στις εισόδους των σπιτιών τους και κάνοντας αποθέματα σε νερό και τρόφιμα.

«Πολλοί άνθρωποι φοβούνται διότι δεν ξέρουμε καθόλου τι θα συμβεί», δήλωσε ο Πολ Φάροου, κάτοικος της παράκτιας πόλης Κουλανγκάτα, στα σύνορα μεταξύ της Νέας Νότιας Ουαλίας και του Κουίνσλαντ.

«Μπορεί όλοι να χάσουμε τα σπίτια μας», πρόσθεσε ανήσυχος ο 62χρονος άνδρας.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι τόνισε ότι η περιοχή «πρέπει να ελπίζει για το καλύτερο, αλλά να προετοιμαστεί για το χειρότερο».

«Όταν η φύση προκαλεί καταστροφές, οι Αυστραλοί δείχνουν τον καλύτερο εαυτό τους: Είμαστε ενωμένοι, προσέχουμε ο ένας τον άλλο, φροντίζουμε τους γείτονές μας», επεσήμανε μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Αν και οι κυκλώνες είναι συχνοί στα θερμά, τροπικά ύδατα της βόρειας Αυστραλίας, είναι σπάνιο να σχηματίζονται στα πιο ψυχρά ύδατα του νότου.

Οι ερευνητές έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι κυκλώνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

