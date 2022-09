Ενισχύεται ο κυκλώνας Φιόνα - Πλησιάζει στις Βερμούδες με ταχύτητα 215 χλμ την ώρα

Ο κυκλώνας Φιόνα ενισχύθηκε περαιτέρω σήμερα, Τετάρτη φτάνοντας στη βαθμίδα 4, καθώς κατευθύνεται προς τις Βερμούδες, αφού προηγουμένως πέρασε από τη Δομινικανή Δημοκρατία και το Πουέρτο Ρίκο, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος των νησιών αυτών χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η Φιόνα συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 215 χιλιομέτρων την ώρα και αναμένεται ότι θα ενισχυθεί και άλλο καθώς κατευθύνεται προς τις Βερμούδες. Οι μετεωρολόγοι ωστόσο προβλέπουν ότι το νησί δεν θα δεχτεί απευθείας πλήγμα. Ο κυκλώνας ενδέχεται να φτάσει στις ακτές του Καναδά στον Ατλαντικό την Παρασκευή.

Ο Έρικ Μπλέικ, ο ασκών χρέη επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων των ΗΠΑ που εδρεύει στο Μαϊάμι, είπε ότι ακόμη και αν η Φιόνα ακολουθήσει την πορεία που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και περάσει στα δυτικά των Βερμούδων, στο νησί αναμένονται, σφοδρή βροχόπτωση και πολύ ισχυροί άνεμοι, καθώς και υψηλός κυματισμός στη θάλασσα. Υπάρχει ωστόσο πάντα η πιθανότητα να κινηθεί προς τα ανατολικά και να πλήξει το νησί προτού να συνεχίσει την πορεία της προς τη Νέα Σκωτία, το Νιουφάουντλαντ και το Λαμπραντόρ του Καναδά.

Στο Πουέρτο Ρίκο, το 40% των 3,3 εκατομμυρίων κατοίκων παραμένουν ακόμη χωρίς πόσιμο νερό και το 75% χωρίς ρεύμα. Τουλάχιστον οκτώ θάνατοι είναι υπό διερεύνηση και μπορεί να οφείλονται στον κυκλώνα. Μεταξύ αυτών είναι και ο θάνατος ενός βρέφους 4 μηνών, η μητέρα του οποίου έδωσε μεγάλο αγώνα για να φτάσει στο νοσοκομείο, επειδή οι δρόμοι ήταν μπλοκαρισμένοι, ανέφερε η Δρ Μαρία Κόντε Μίλερ, η διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής Επιστήμης.

🚨 BREAKING VIDEO: A bridge just got washed away as Hurricane Fiona hits Puerto Rico #PuertoRico #Fiona #HurricaneFiona #BreakingNews #BREAKING pic.twitter.com/yAIlMtCTjP