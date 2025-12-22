Υποστράτηγος του ρωσικού στρατού σκοτώθηκε από έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα

Αξιωματικός του ρωσικού στρατού σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που ανήκε σε υποστράτηγο ανατινάχθηκε στη Μόσχα.
Ο Fanil Sarvarov ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης των Ρωσικών Ένοπλων Δυνάμεων και συμμετείχε στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην αυλή ενός κτιρίου κατοικιών γύρω στις 7 το πρωί. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το σασί ενός Kia Sorento και εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του οχήματος.
Ο 56χρονος οδηγός βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα και τραύματα από θραύσματα.
⚡ Russian authorities have confirmed that Major General Sarvarov was inside the car that was blown up — he died from his injuries— NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025
Investigators are considering several versions of the killing. One of them involves the possible involvement of Ukrainian special services.
The… https://t.co/HjvWvSfPRU pic.twitter.com/IjoXsIoH9l
Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορες εκδοχές για τη δολοφονία. Μία από αυτές αφορά την πιθανή εμπλοκή των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών.
