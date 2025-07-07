Στις 7 Ιουλίου 2025 και ώρα 16:30 UTC, το υπό Λιβεριανή σημαία εμπορικό πλοίο MV ETERNITY C, ελληνικών συμφερόντων, ιδιοκτησίας της εταιρείας Cosmoship Management, δέχθηκε επίθεση από δυνάμεις των Χούθι σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του λιμένα Al Hudaydah (Χοντέιντα) της Υεμένης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση μέσα σε 24 ώρες.

Η διαχειρίστρια εταιρεία, Cosmoship, έχει έδρα τον Πειραιά, ενώ το πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου (bulk carrier), Eternity C, είχε σημαία Λιβερίας και τελικός του προορισμός ήταν η Τζέντα.

Η επίθεση εκδηλώθηκε από τέσσερα (4) ταχύπλοα σκάφη με ενόπλους, τα οποία εξαπέλυσαν τουλάχιστον τέσσερις (4) αντιαρματικές ρουκέτες τύπου RPG, καθώς και από δύο (2) μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAVs).

Κατά συνέπεια των επιθέσεων, το MV ETERNITY C βρίσκεται σε κατάσταση ακυβερνησίας και έχει μηδενική ταχύτητα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο νεκροί και δύο τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλήρωμα αποτελείται συνολικά από είκοσι δύο (22) άτομα, εκ των οποίων είκοσι ένας (21) είναι υπήκοοι Φιλιππίνων και ένας (1) υπήκοος Ρωσίας.

Επί του πλοίου επέβαιναν τρία (3) μέλη της ομάδας ένοπλης ασφάλειας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας Cosmoship.

Διευκρίνισε επίσης ότι είναι δύσκολη η επαφή με το πλήρωμα του Eternity C, καθώς, εξαιτίας της επίθεσης, υπέστη ζημιές το σύστημα επικοινωνιών του πλοίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σημειώνεται ότι το εν λόγω εμπορικό πλοίο δεν είχε αιτηθεί συνοδεία ή παροχή προστασίας από την Επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES. Κατά τον χρόνο του περιστατικού, ουδέν πολεμικό πλοίο της Επιχείρησης βρισκόταν σε εγγύτητα με το συμβάν.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο του 2024, με δράστες τις δυνάμεις των Χούθι.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Magic Seas που στοχοθέτησαν χθες, βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

