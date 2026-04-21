Συνομιλίες του «Συμβουλίου Ειρήνης» με την DP World για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Αντιπρόσωποι του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ είχαν συνομιλίες με την κρατική πολυεθνική εταιρεία του Ντουμπάι DP World σχετικά με τη διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού και άλλων έργων υποδομής στη Γάζα, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Οι συνομιλίες εξέτασαν το ενδεχόμενο η DP World να συνάψει συνεργασία με το Συμβούλιο Ειρήνης για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) της ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλων αγαθών που εισέρχονται στη Γάζα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

