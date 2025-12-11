Καθώς Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνεχίζουν να συζητούν μεταξύ τους πιθανά σχέδια ειρήνης, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται πραγματικά για τον τερματισμό του πολέμου. Αντίθετα, πολλές από τις βασικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη συνέχιση της εισβολής με πιο ευνοϊκούς όρους, σημειώνει το αμερικανικό think tank Atlantic Council.

Μόνο οι εδαφικές διεκδικήσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν θα έπρεπε να είναι αρκετές για να σημάνουν συναγερμό. Ο Πούτιν επιμένει ότι, για να εξασφαλιστεί η κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία πρέπει πρώτα να παραδώσει το υπόλοιπο 10% της περιοχής του Ντονμπάς, το οποίο οι δυνάμεις του δεν κατάφεραν να καταλάβουν από πριν από έντεκα χρόνια.

Ως ηγέτης της μακράν μεγαλύτερης σε έκταση χώρας στον κόσμο, ο Πούτιν δεν έχει καμία επείγουσα ανάγκη για τα περίπου 6600 τετραγωνικά χιλιόμετρα του εδάφους του Ντονμπάς που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας. Ούτε η περιοχή περιέχει ιδιαίτερα σημαντικούς φυσικούς πόρους ή ιστορικά μνημεία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την τρέχουσα θέση της στο επίκεντρο της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Το πραγματική κίνητρο του Πούτιν δεν είναι δύσκολο να διακριθεί. Το μη κατεχόμενο τμήμα του Ντονμπάς που τώρα τόσο ανοιχτά επιδιώκει μπορεί να φαίνεται σχετικά ασήμαντο στον χάρτη, αλλά φιλοξενεί μερικές από τις ισχυρότερες οχυρώσεις της Ουκρανίας. Αυτή η ζώνη οχυρώσεων, που αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία, αποτελεί ένα τρομερό εμπόδιο για την εισβολή της Μόσχας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν χρόνια για να καταλάβει η Ρωσία την περιοχή με τη βία, και ότι αυτό θα κοστίσει στο Κρεμλίνο εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον θύματα. Πέρα από τη ζώνη των οχυρών, θα ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω ρωσικές προωθήσεις στην κεντρική Ουκρανία και προς το ίδιο το Κίεβο. Αυτός ο ζωτικός ρόλος στην συνολική άμυνα της Ουκρανίας εξηγεί γιατί ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να μειώσει τις απαιτήσεις του αλλού, αλλά παραμένει αδιάλλακτος για το Ντονμπάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.