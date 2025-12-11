Λαβρόφ: Ζητάμε ένα πακέτο εγγράφων για βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία - Εγγυήσεις ασφαλείας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα επιθυμεί ένα πακέτο εγγράφων για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Λαβρόφ σημείωσε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάνει γνήσιες προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης.

«Πρέπει να επιλυθούν οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι αποδεκτή για τη Ρωσία», πρόσθεσε ο Λαβρόφ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

