Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λαβρόφ: Ζητάμε ένα πακέτο εγγράφων για βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία - Εγγυήσεις ασφαλείας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη

«Πρέπει να επιλυθούν οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι αποδεκτή για τη Ρωσία», δήλωσε ο Λαβρόφ

Λαβρόφ

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα επιθυμεί ένα πακέτο εγγράφων για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Λαβρόφ σημείωσε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάνει γνήσιες προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης.

«Πρέπει να επιλυθούν οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι αποδεκτή για τη Ρωσία», πρόσθεσε ο Λαβρόφ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεργκέι Λαβρόφ Ρωσία Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Ντόναλντ Τραμπ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark