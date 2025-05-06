Στην Άγκυρα έφτασε αργά το βράδυ της Δευτέρας ο νέος Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ, τονίζοντας πως πρόθεση των ΗΠΑ είναι η ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών.

Όπως είπε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο πρέσβης: «ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να αναβαθμίσουμε το επίπεδο της συμμαχίας ΗΠΑ - Τουρκίας στο επίπεδο που της αξίζει. Πάντα είχαμε υπέροχη σχέση αλλά πρέπει να γίνει εξαιρετική».

Trump’s Ambassador to Turkey Thomas Barrack arrives in Ankara tonight.



He says Trump has a “desire to raise the level of the alliance from Turkey and US to the level that it deserves. We've always had a great relationship, but it should be an extraordinary relationship.” pic.twitter.com/xZ15VRgOc6 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 5, 2025

Ποιος είναι ο Τόμας Μπάρακ

Ο νέος Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία είναι προσωπικός φίλος του Αμερικανού προέδρου από παλιά.

Από τον Ιανουάριο του 2017, υπήρξε σύμβουλος κυβερνητικών αξιωματούχων για την αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη το 2021 για αδήλωτο lobbying, ή αλλιώς εκπροσώπηση ειδικών συμφερόντων, επ’ ωφελεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Απαλλάχθηκε το 2022.

Ο Τομ Μπάρακ είναι «πεπειραμένη φωνή λογικής» και «χαίρει σεβασμού», είχε γράψει ο Τραμπ στο Truth Social ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να του αναθέσει το πόστο.

