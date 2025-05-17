Δολοφονία στη Βάρδα: Μαχαίρωσε τον 24χρονο στην καρδιά

Με μία μαχαιριά στην καρδιά ένας 23χρονος Αιγύπτιος εργάτης γης, σκότωσε εν ψυχρώ 24χρονo ομοεθνή του, την ώρα που μάζευαν φράουλες στην περιοχή Ψάρι Βάρδας στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr το περιστατικό συνέβη περίπου στη μία το μεσημέρι ενώ λίγο αργότερα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία για το φονικό.

Το ασθενοφόρο που παρέλαβε τον αιμόφυρτο Αιγύπτιο, τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας κάτω Αχαΐας καθώς αυτό της Βάρδας δεν λειτουργούσε.



Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν φάνηκε να έχει προηγηθεί κάτι ανάμεσα στους δύο αλλοδαπούς εργάτες γης. Ενώ μάζευαν φράουλες, ο 23χρονος με τη χρήση ενός μικρού σχετικά μαχαιριού, έπληξε στην καρδιά τον 24χρονο, μπροστά στα έκπληκτα μάτια άλλων εργατών.



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο δράστης ο οποίος έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές, συνέχισε να μαζεύει φράουλες στο χωράφι σα να μην τρέχει τίποτα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ήλιδας.



Στο σημείο του φονικού άμεσα έφτασαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας, Ταξίαρχος Γιώργος Σωτηρόπουλος, ο Διοικητής του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας Χρήστος Αλεξανδρόπουλος μαζί με συναδέλφους του από την ίδια υπηρεσία καθώς και αστυνομικοί του ΑΤ Βάρδας.

