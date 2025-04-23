Για ποιο ρόφημα οι αεροσυνοδοί κάνουν «ίου...»

Οι επιβάτες αεροπλάνου που επιμένουν να ζητούν αυτό το ζεστό ρόφημα εισπράττουν από το πλήρωμα καμπίνας την απάντηση «ίου!»

Η αεροσυνοδός Λεάνα Κόι εξηγεί γιατί το να ζητά κανείς καφέ στα 30.000 πόδια αποτελεί πρόκληση.

«Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πλέον πως το να παραγγείλεις καφέ σε αεροπλάνο είναι κάπως αφελές», λέει η αεροσυνοδός σε βίντεο στο TikTok, εκφράζοντας την αηδία της για το καφετί ρόφημα με ένα πράσινο εικονίδιο... ναυτίας.

«Θες να μου πεις», συνέχισε, «ότι σου αρέσει πραγματικά τόσο πολύ η γεύση αυτού του καφέ του αεροπλάνου, που είσαι διατεθειμένος να τον πιεις, όχι επειδή χρειάζεσαι καφεΐνη, αλλά μόνο για τη γεύση;»

Ε, αυτό δεν είναι καφές, είναι απλώς μια κούπα λάσπη.

Ανεξαρτήτως αν είναι κανονικός ή ντεκαφεϊνέ, ο καφές που σερβίρεται στον αέρα είναι «αηδία», σύμφωνα με αποκαλύψεις αεροσυνοδών.

«Το γεγονός ότι οι δεξαμενές νερού σπανίως καθαρίζονται θα έπρεπε να είναι το λιγότερο που σας ανησυχεί», εξήγησε ο Κέβιν, πρώην αεροσυνοδός και νυν εμπορικός πιλότος, σε μια αποκαλυπτική ανάρτηση που έγινε viral.

«Για μένα, πάντα το πρόβλημα ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι αεροσυνοδοί καθαρίζουν τις καφετιέρες», πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας ότι ο καφές χύνεται στη τουαλέτα του αεροπλάνου με το ρύγχος της καφετιέρας να φτάνει επικίνδυνα κοντά στη βρόμικη λεκάνη.

«Φαντάζομαι πως σωματίδια και βακτήρια από τη λεκάνη επιστρέφουν απευθείας μέσα στην καφετιέρα», είπε ο Κέβιν, «η οποία στη συνέχεια ξαναμπαίνει στη μηχανή του καφέ».

Ένας έμπειρος πιλότος, ο Πολ Γιανόβιτς της Delta Air Lines, κατέταξε τον καφέ ανάμεσα στα πέντε ροφήματα που πρέπει να αποφεύγουν οι επιβάτες μετά την απογείωση.

«Αν και μπορεί να φαίνεται ωραίος για τις πρωινές πτήσεις», δήλωσε ο κυβερνήτης «η καφεΐνη στον καφέ θα σας αφυδατώσει».



Πηγή: skai.gr

