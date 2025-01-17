Ισραήλ: Δημοσιεύτηκε η λίστα των 33 ομήρων που θα απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας

Τη λίστα με τους 33 ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων δημοσίευσε την Παρασκευή η κυβέρνηση Νετανιάχου.



Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η απελευθέρωση των ομήρων θα μπορούσε να ξεκινήσει την Κυριακή, εν αναμονή της έγκρισης της συμφωνίας από την ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου.



«Εκκρεμούσης της έγκρισης του υπουργικού συμβουλίου Ασφαλείας και της κυβέρνησης, όταν η συμφωνία τεθεί σε ισχύ, η απελευθέρωση των ομήρων θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το προγραμματισμένο πλαίσιο στο οποίο αναμένεται να απελευθερωθούν οι όμηροι την Κυριακή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων

Νωρίτερα την Παρασκευή, αναφέρθηκε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να ξεκινήσει η απελευθέρωση την Κυριακή.



Γίνονταν προσπάθειες να περιοριστεί ο χρόνος που δόθηκε στις προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δικαιοσύνης σχετικά με τους Παλαιστίνιους που πρόκειται να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο τις καθημερινές.



Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αργότερα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τις προσφυγές με την απαιτούμενη ταχύτητα, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εάν χρειαζόταν.



Σε κάθε φάση της συμφωνίας, μόνο μετά την παραλαβή των ομήρων από τις IDF και την ενημέρωση των οικογενειών τους, το γραφείο του πρωθυπουργού θα εκδίδει επίσημη ανακοίνωση με τα ονόματα των ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν τη συγκεκριμένη ημέρα.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, η Χαμάς και το Ισραήλ υπέγραψαν τη συμφωνία ομήρων στη Ντόχα.



Τα ονόματα των ομήρων είναι: Liri Albag, Itzhak Elgarat, Karina Ariev, Ohad Ben Ami, Ariel Bibas, Yarden Bibas, Kfir Bibas, Shiri Bibas, Agam Berger, Gonen Romi, Daniella Gilboa, Emily Damari, Sagui Dekel Chen, Iair Horn, Omer Wenkert , Alexandre Sasha Troufanov, Arbel Yehoud, Ohad Yahalomi, Eliya Cohen, Or Levy, Naama Levy, Oded Lifshitz, Gadi Moshe Mozes, Avraham (Avera) Mengisto, Shlomo Mantzur, Keith Samuel Sigal, Tsachi Idan, Ofer Kalderon, Tal Shoham, Doron Steinbrecher, Omer Shem Tov, Hisham Sayed, Eli Sharabi.



Πηγή: skai.gr

