Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για τον συντονισμό και τη στήριξη της αντίδρασης των εθνικών αρχών στην έξαρση του χανταϊού.

Επί του παρόντος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλός, με δεδομένο ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων και ότι οι χανταϊοί δεν μεταδίδονται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων.

Μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από την Ισπανία στις 6 Μαΐου, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ διευκολύνει την ασφαλή απομάκρυνση των ατόμων που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Πέντε πτήσεις επαναπατρισμού, υπό τον συντονισμό της ΕΕ, πραγματοποιήθηκαν ήδη την Κυριακή 10 Μαΐου. Σήμερα πραγματοποιείται η έκτη και τελευταία πτήση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει επίσης στην προώθηση κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης, σε στενή συνεργασία με την Ισπανία (όπου αποβιβάστηκαν οι επιβάτες κρουαζιέρας), τα κράτη μέλη, τις χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, το ECDC, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους εταίρους της G7. Ο συντονισμός πραγματοποιείται συνεχώς, με καθημερινές συνεδριάσεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας ή με στοχευμένες πολυμερείς επαφές.

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

