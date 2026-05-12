Φρενίτιδα μηνυμάτων του Τραμπ στο Truth Social

Δεκάδες και δεκάδες αναρτήσεις, κυρίως αναπαραγωγές βίντεο, στιγμιοτύπων οθόνης ή σκίτσων, που όλες τους επικυρώνουν τις εμμονές του Αμερικανού προέδρου: ο Ντόναλντ Τραμπ το… τερμάτισε το βράδυ της Δευτέρας και σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ είναι ιδιαίτερα δραστήριος στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όμως η συχνότητα και το είδος των αναρτήσεων που έκανε τις τελευταίες ώρες προκάλεσαν έκπληξη, σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται τα ερωτηματικά για τη σωματική και ψυχική υγεία του.

Από το βράδυ της Δευτέρας στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα που του ανήκει, την Truth Social, αναρτήθηκαν καμιά πενηνταριά μηνύματα –κάποια από αυτά, δύο φορές. Ήταν μονάχα βίντεο ή φωτογραφίες και όχι μηνύματα που είχε συντάξει ο ίδιος.

Το περιεχόμενο αυτό αφορούσε για άλλη μια φορά την πεποίθησή του ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020. Οι αναρτήσεις του εξέφραζαν και πάλι τη μνησικακία του για τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την πρόθεσή του να εκδικηθεί τους άλλους πολιτικούς αντιπάλους του, όπως τη Χίλαρι Κλίντον.

Ο Ομπάμα είναι «μια διαβολική δύναμη» αναφέρει ένα από τα μηνύματα που αναπαρήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ.

Σήμερα το πρωί, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το σημαντικό ταξίδι του στην Κίνα, ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος ξανάρχισε. Μεταξύ άλλων ανάρτησε ένα γράφημα με το νέο ρεκόρ του Χρηματιστηρίου, την εικόνα ενός αεροσκάφους που καταστρέφεται από λέιζερ (με τη λεζάντα: «Λέιζερ: μπινγκ-μπινγκ, δεν έμεινε τίποτα!» και μια προσβλητική καρικατούρα του Δημοκρατικού κυβερνήτη του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ να καταβροχθίζει τζανκ φουντ.

Ανάρτησε επίσης δύο μηνύματα που έγραψε ο ίδιος: στο ένα ανακοίνωνε αινιγματικές «συζητήσεις» με την Κούβα, στο δεύτερο, που ήταν μακροσκελές, υπερασπίστηκε με πάθος την ανακατασκευή της Ανακλαστικής Πισίνας στο Μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, μια εμβληματική τοποθεσία της Ουάσινγκτον. Τα έβαλε κυρίως με την εφημερίδα New York Times η οποία σε ρεπορτάζ της αναφερόταν στην ανάθεση του έργου χωρίς διαφάνεια και αποκάλυψε ότι το κόστος θα ξεπεράσει τις προβλέψεις.

Ο Τραμπ, πρώην μεσίτης και κατασκευαστής ακινήτων, που έχει ριχτεί με πάθος στα μεγάλα έργα στον Λευκό Οίκο και αλλού, ανάρτησε μια φωτογραφία, δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης, που δείχνει τον Ομπάμα και τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να κολυμπούν στην εν λόγω πισίνα, ανάμεσα σε περιττώματα, με τη λεζάντα: «Οι αδύναμοι Δημοκρατικοί αγαπούν τους οχετούς».

Σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό της Washington Post και του ABC News, σχεδόν έξι στους δέκα (59%) Αμερικανούς έκριναν ότι ο Τραμπ δεν έχει τη διανοητική ικανότητα να κυβερνά τη χώρα. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (55%) απάντησαν ότι δεν έχει ούτε την αναγκαία σωματική υγεία.

Ο ίδιος, ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος που έχει εκλεγεί ποτέ στις ΗΠΑ, διαβεβαιώνει ότι είναι «σε φόρμα» και ότι «αισθάνεται όπως και πριν από 50 χρόνια», όπως είπε τη Δευτέρα.

«Είμαι εκπληκτικά σπινθηροβόλος», έγραψε εξάλλου στο Truth Social στις 22 Απριλίου.

Τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα υποβληθεί σε ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, κοντά στην Ουάσινγκτον. Αυτό θα είναι το τρίτο τσεκ-απ του Τραμπ αφού επέστρεψε στην προεδρία, πριν από ενάμιση χρόνο.

Πηγή: skai.gr

