Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντάχθηκε στην αμερικανική πρωτοβουλία «Pax Silica», μια συμμαχία χωρών που συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού που είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ανακοίνωση έκανε σήμερα Πέμπτη η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο.

Η πρωτοβουλία «Pax Silica», η οποία προωθείται από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, αποσκοπεί στη διασφάλιση της πρόσβασης σε κρίσιμες τεχνολογίες και πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Το πλαίσιο συνεργασίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την ενέργεια και τα κρίσιμα ορυκτά μέχρι τη βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και τα προηγμένα μοντέλα AI.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία προσχώρησε και η Ολλανδία, ενισχύοντας το δίκτυο των χωρών που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ για την προστασία και τη θωράκιση των εφοδιαστικών αλυσίδων στον στρατηγικής σημασίας τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: skai.gr

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