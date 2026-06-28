Σκίτσα από το αρχείο του Καρλ Λάγκερφελντ πωλούνται σε δημοπρασία στο Παρίσι

Σε δημοπρασία στο Παρίσι θα πωληθούν πάνω από 1.000 αδημοσίευτα προσωπικά σκίτσα του αείμνηστου σχεδιαστή μόδας Καρλ Λάγκερφελντ. Η διαδικτυακή δημοπρασία του οίκου Sotheby’s διοργανώνεται από τις 2 έως τις 8 Ιουλίου και τα σκίτσα παρουσιάζονται σε έκθεση στη γαλλική πρωτεύουσα έως τις 7 Ιουλίου.

Η εκτεταμένη συλλογή περιλαμβάνει ιστορικά σχέδια που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970. Πολλά από αυτά τα έγγραφα εργασίας και τις σατιρικές πολιτικές εικονογραφήσεις παρέμειναν αυστηρά ιδιωτικά κατά τη διάρκεια της ζωής του διευθυντή δημιουργικού των οίκων Chanel και Fendi.

Ο Καρλ Λάγκερφελντ απεβίωσε το 2019 αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο προσωπικό αρχείο.

Ο σχεδιαστής μόδας ήταν γνωστός για τις ενθουσιώδεις συλλεκτικές του συνήθειες που κάλυπταν διαφορετικές εποχές τέχνης και design. Διατηρημένα προσεκτικά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, αυτά τα αρχεία μαρτυρούν ένα ακόρεστα περίεργο μυαλό, που συλλέγει εικόνες, αναφορές και εμπνεύσεις με σχεδόν εμμονική αφοσίωση, αναφέρεται σε ανακοίνωση του οίκου Sotheby's.

Επιπλέον σημειώνεται ότι πέρα από τα παραδοσιακά έργα σε χαρτί στη συλλογή περιλαμβάνονται περίπου 200 iPod. Ο Καρλ Λάγκερφελντ χρησιμοποίησε αυτά τα φορητά music players για να κατηγοριοποιήσει σχολαστικά συγκεκριμένα ηχητικά είδη και να οργανώσει τα soundtrack για τις εντυπωσιακές παρουσιάσεις του στην πασαρέλα.

Στη δημοπρασία διατίθενται προς πώληση αντικείμενα του σύμπαντος του Καρλ Λάγκερφελντ, ενός οραματιστή δημιουργού ο οποίος, μέχρι τις τελευταίες του μέρες, συνέχισε να διαμορφώνει την εικόνα και την κληρονομιά των μεγαλύτερων οίκων μόδας στον κόσμο, υπογραμμίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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