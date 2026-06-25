Την κατάσχεση πλοίου του ρωσικού σκιώδους στόλου ανακοίνωσε την Πέμπτη στο X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.



Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr June 25, 2026

«Δεν θα επιτρέψουμε στον σκιώδη στόλο να παρακάμψει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας» επισημαίνει ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη. Θα συνεχίσει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία και να επιτρέψει την άφιξη μιας στιβαρής και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία» τονίζει ο Γάλλος πρόεδρος.

Το μήνυμα του Γάλλου προέδρου αναλυτικά

«Το (γαλλικό) Πολεμικό Ναυτικό κατάσχεσε την Τρίτη το δεξαμενόπλοιο Deliver ενώ διέσχιζε τα ανοιχτά της Σικελίας παραβιάζοντας το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή η νέα επιχείρηση κατά του σκιώδους στόλου, που διεξήχθη λίγες μέρες μετά από παρόμοια επιχείρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων. Δεν θα επιτρέψουμε στον σκιώδη στόλο να παρακάμψει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη. Θα συνεχίσει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία και να επιτρέψει την άφιξη μιας στιβαρής και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.