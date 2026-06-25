Εσμαΐλ Καανί: Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από τον Λίβανο

Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί μόνο του από ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου ή να αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή ηττημένο, δήλωσε την Πέμπτη ο διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Εσμαΐλ Καανί, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι αυτό σημαίνει πως τα ισραηλινά στρατεύματα πρέπει να αποχωρήσουν από τον νότιο Λίβανο.

Νωρίτερα, ανώτεροι Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι διέψευσαν αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει αποσυρθεί από τμήμα του εδάφους που κατέλαβε στον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χεζμπολάχ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι πλέον θα πρέπει να αναπτυχθούν εκεί οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.

Ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν διευκρίνισε πόσο έδαφος εγκατέλειψε το Ισραήλ ούτε σε ποια ακριβώς περιοχή πραγματοποιήθηκε η αποχώρηση.

«Το Ισραήλ έχει ήδη κάνει ένα συγκεκριμένο βήμα, αποσύροντας τις δυνάμεις του από μέρος της ζώνης ασφαλείας. Πρόκειται για μια σημαντική ένδειξη καλής πίστης προς τη νόμιμη κυβέρνηση του Λιβάνου» δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι, ωστόσο, διέψευσαν την Πέμπτη ότι υπήρξε οποιαδήποτε ισραηλινή αποχώρηση από τα κατεχόμενα εδάφη του νότιου Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

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