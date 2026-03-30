CBS: Εκατοντάδες μέλη των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ βρίσκονται στη Μέση Ανατολή

Εκατοντάδες μέλη των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των επίλεκτων Navy SEAL και Army Rangers, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το CBS News.

Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές βρίσκονται επίσης στην περιοχή, αναφέρει το CBS.

Πηγές αναφέρουν στο CBS ότι οι αναπτύξεις δυνάμεων έχουν ως στόχο να δώσουν στον Ντόναλντ Τραμπ εναλλακτικές επιλογές για το θέμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να αφορούν το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, την εξαγωγή πετρελαίου από το νησί Χαργκ ή την κατάσχεση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) αρνήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη αυτή.

Το Σάββατο, η Centcom δήλωσε ότι 3.500 ναύτες και πεζοναύτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή επιβαίνοντας στο πλοίο USS Tripoli.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.