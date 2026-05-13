Eurovision 2026: «Έκανα πρόβες για γιουχαΐσματα», λέει ο τραγουδιστής του Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ στη φετινή Eurovision, Noam Bettan, δήλωσε πως αιφνιδιάστηκε από τις διαμαρτυρίες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στον ημιτελικό της Τρίτης στη Βιέννη.

Κατά την παρουσίαση του τραγουδιού του στη Wiener Stadthalle, ακούστηκαν συνθήματα όπως «Σταματήστε τη γενοκτονία», ενώ αρκετοί θεατές απομακρύνθηκαν από τον χώρο, ανάμεσά τους και ένας άνδρας που είχε γράψει στο στήθος του το μήνυμα «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη».

«Το γνώριζα, είχα ακούσει ότι υπήρχαν αποδοκιμασίες και όλα αυτά», ανέφερε ο 28χρονος τραγουδιστής σε συνέντευξή του στο BBC, προσθέτοντας πως σε κάθε περίπτωση, το να το ζεις αυτό είναι σοκαριστικό.

Η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα, που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από τότε, πέντε δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς – Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία – έχουν μποϊκοτάρει τη φετινή διοργάνωση, καθιστώντας τη, τη φτωχότερη σε συμμετοχές από το 2003.

Ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ χαρακτήρισε τη συμμετοχή «ασυμβίβαστη με την τεράστια απώλεια ζωών στη Γάζα», ενώ ο ολλανδικός Avrotros υποστήριξε ότι η παρουσία της χώρας στο διαγωνισμό «δε συνάδει με τις δημόσιες αξίες που εκπροσωπεί».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός φορέας Kan έκανε λόγο για «πολιτιστικό μποϊκοτάζ» που «πλήττει την ελευθερία της δημιουργίας και της έκφρασης».

Ο Bettan δήλωσε ότι ελπίζει οι χώρες που αποχώρησαν να επιστρέψουν στο μέλλον.

«Χάνουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτή την καταπληκτική εμπειρία», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τις αντιδράσεις και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ο Ισραηλινός καλλιτέχνης ανέφερε πως ένιωσε «θερμή υποδοχή» στη Βιέννη.

Αξίζει να σημειωθεί πως και η Διεθνής Αμνηστία έχει ασκήσει έντονη κριτική στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), κατηγορώντας την ότι «πρόδωσε την ανθρωπότητα» επιτρέποντας τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, περισσότεροι από 72.740 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Ο ΟΗΕ θεωρεί τα στοιχεία γενικά αξιόπιστα αλλά το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί γενοκτονίας.

«Δεν μπορείς να προετοιμαστείς για 13.000 αποδοκιμασίες»

Ο Bettan αποκάλυψε ότι είχε κάνει πρόβες υπό συνθήκες αποδοκιμασιών πριν από τον διαγωνισμό, ωστόσο παραδέχθηκε πως τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για την πραγματική εμπειρία.

«Δεν μπορείς να φέρεις 13.000 ανθρώπους σε μια αίθουσα πρόβας για να σε αποδοκιμάσουν», είπε, προσθέτοντας ότι μέλη της ομάδας του προσπαθούσαν να προσομοιώσουν το κλίμα.

Παρά την πίεση, ο ίδιος τόνισε ότι άντλησε δύναμη από το μήνυμα του τραγουδιού του.

Στο φινάλε του κομματιού τραγουδά στα εβραϊκά τη φράση: «Υπάρχει πάντα κάποιος που ακούει».

«Εκείνη τη στιγμή τραγουδούσα με όλη μου την καρδιά για τον λαό μου», δήλωσε συγκινημένος.

«Καμπανάκι» από την Eurovision για τα social media

Ο Ισραηλινός καλλιτέχνης βρέθηκε πάντως και πάλι «στο μάτι του κυκλώνα», όταν κάλεσε μέσω social media τους υποστηρικτές του να χρησιμοποιήσουν και τις 10 διαθέσιμες ψήφους υπέρ του Ισραήλ στον τελικό του Σαββάτου.

Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν την ανάρτηση «εκτός πνεύματος του διαγωνισμού» και ζήτησαν τη διαγραφή της, ενώ απηύθυναν επίσημη προειδοποίηση προς τον ισραηλινό φορέα Kan.

Ο Bettan υποστήριξε ότι δε γνώριζε τους σχετικούς κανονισμούς και διέγραψε άμεσα την ανάρτηση.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Noam Bettan προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου και θεωρείται ένα από τα φαβορί για μια θέση στην πρώτη πεντάδα.

«Υπάρχει πολύ μίσος εκεί έξω, αλλά εγώ επιλέγω να βλέπω τη φωτεινή πλευρά», είπε. «Δε νιώθω ότι βρίσκομαι σε έναν διαγωνισμό. Είμαι εδώ για να ενώσω ανθρώπους και να μεταφέρω το δικό μου φως στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

