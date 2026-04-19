Κοινό μέτωπο κατά της Ακροδεξιάς στη Βαρκελώνη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων στη διήμερη σύνοδο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης στη Βαρκελώνη, που συγκλήθηκε από τον ίδιο και τον πρόεδρο της Βραζιλίας Ινάσιο ντα Σίλβα.

Η σύνοδος συγκέντρωσε ηγέτες και εκπροσώπους σοσιαλιστικών, σοσιαλδημοκρατικών και αριστερών κομμάτων με στόχο τη δημιουργία κοινού μετώπου απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς, του εθνικισμού και του δεξιού λαϊκισμού.

Η πρωτοβουλία αυτή επιχειρεί να υπερασπιστεί τη Δημοκρατία, την πολυμέρεια στις διεθνείς σχέσεις και το διεθνές δίκαιο σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας, πολεμικών συγκρούσεων, ενεργειακής κρίσης και αυξανόμενης κοινωνικής ανισότητας.

«Η στιγμή έφτασε να δράσουμε από κοινού ως προοδευτικές δυνάμεις». Με αυτά τα λόγια ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απευθύνθηκε σε ηγέτες και κορυφαία στελέχη σοσιαλιστικών, σοσιαλδημοκρατικών και αριστερών κομμάτων στη διήμερη σύνοδο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησηςστη Βαρκελώνη και η οποία ολοκληρώθηκε χθες, Σάββατο. Η διοργάνωση έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας του ιδίου και του προέδρου της Βραζιλίας Ινάσιο ντα Σίλβα.



Επί δύο ημέρες βρέθηκαν στη Βαρκελώνη προοδευτικοί ηγέτες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι κομμάτων της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού μετώπου απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς, του εθνικισμού και του δεξιού λαϊκισμού.



Η συνάντηση αυτή θεωρείται ως μια προσπάθεια υπεράσπισης της Δημοκρατίας, της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις και του διεθνούς δικαίου σε μια συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από πολεμικές συγκρούσεις, γεωπολιτική αστάθεια, ενεργειακή κρίση και αύξηση της κοινωνικής ανισότητας.

Σάντσεθ: Η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε το Σάββατο για υπονόμευση του διεθνούς δικαίου και για «μια επικίνδυνη κανονικοποίηση της χρήσης βίας». «Το πλαίσιο είναι σαφές», δήλωσε χαρακτηριστικά, «η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη».



Ο Σάντσεθ έχει εξελιχθεί σε κεντρική φιγούρα της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας αλλά και της Αριστεράς και έχει ενισχύσει το προφίλ του ως έντονος επικριτής του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



Το δημοκρατικό σύστημα, τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός, πρέπει «να προστατευθεί και να ενισχυθεί», ενώ ζήτησε και μεταρρυθμίσεις στον ΟΗΕ καθώς και την ανάδειξη μιας γυναίκας στην ηγεσία του.

Κλινγκμπάιλ: Η «παγκόσμια Δεξιά» δρα διασυνοριακά

Στη Σύνοδο της Βαρκελώνης έδωσε το παρών και ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος δήλωσε ότι πρόκειται για μία διοργάνωση που στέλνει «ένα ηχηρό μήνυμα σε μια εποχή κατά την οποία η κοινωνία διχάζεται όλο και περισσότερο και η πολιτική ασκείται με όλο και περισσότερη επιθετικότητα».



Όπως είπε, σε μία κοινωνία που κατακερματίζεται διαρκώς, η συνεργασία είναι μία μορφή ισχύος και ότι η «παγκόσμια Δεξιά» δρα ήδη καλά οργανωμένη διασυνοριακά.



Ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας Αντρέας Μπάμπλερ υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία υπερβαίνει τον συμβολικό της χαρακτήρα και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας «συντονισμένης πολιτικής αντιπρότασης» απέναντι στη στρατιωτική κλιμάκωση και την άνοδο της Ακροδεξιάς.



Όπως δήλωσε, «είναι δική μας ευθύνη να δείξουμε ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται να λειτουργεί με το δίκαιο του ισχυρού, αλλά με τη δύναμη του δίκαιου», τονίζοντας παράλληλα ότι «μόνο όταν οι θεσμοί, το κράτος δικαίου και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ισχυρά, μπορεί μια δημοκρατία να θεωρηθεί πραγματικά σταθερή».



Πηγές: dlf, dpa, afp, Standard, tagesschau

Πηγή: Deutsche Welle

