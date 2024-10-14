Η Ουκρανία καλεί τη Βραζιλία να συλλάβει τον Πούτιν εάν πάει στην G20

Ο ανώτατος εισαγγελέας της Ουκρανίας δήλωσε ότι έλαβε πληροφορίες που δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Βραζιλία τον επόμενο μήνα και κάλεσε τις εκεί αρχές να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψής του σε περίπτωση που εμφανιστεί.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(ΔΠΔ) στη Χάγη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν τον Μάρτιο του 2023 , περίπου ένα χρόνο μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατηγορώντας τον για το έγκλημα πολέμου της απαγωγής παιδιών από την Ουκρανία.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες των εγκλημάτων πολέμου και το Κρεμλίνο απέρριψε το ένταλμα του ΔΠΔ ως «μηδενικό και άκυρο».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς αν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με το αν ο Πούτιν θα παραστεί στη συνάντηση των 20 κορυφαίων οικονομιών του κόσμου, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα: «Όχι. Όταν ληφθεί απόφαση, θα σας ενημερώσουμε».

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας Άντρι Κόστιν δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του ότι «είναι σημαντικό για τη διεθνή κοινότητα να σταθεί ενωμένη και να θέσει τον Πούτιν προ των ευθυνών του».

Λόγω των «πληροφοριών ότι ο Πούτιν μπορεί να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Βραζιλία, θα ήθελα να επαναλάβω ότι είναι υποχρέωση των αρχών της Βραζιλίας ως κράτος-μέλος του Καταστατικού της Ρώμης να τον συλλάβουν εάν τολμήσει να το επισκεφθεί», δήλωσε ο Κόστιν, αναφερόμενος στη συνθήκη που ίδρυσε το ΔΠΔ.

«Ελπίζω πραγματικά ότι η Βραζιλία θα τον συλλάβει, επιβεβαιώνοντας το καθεστώς της ως δημοκρατίας και κράτους δικαίου», είπε.

Αν δεν γίνει αυτό υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο, σύμφωνα με το οποίο οι ηγέτες που κατηγορούνται για εγκλήματα να μπορούν να ταξιδεύουν ατιμώρητοι, είπε.

Η Βραζιλία έστειλε στον Πούτιν μια τυπική πρόσκληση για τις συναντήσεις της ομάδας G20 στις 18-19 Νοεμβρίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο, αλλά δεν έλαβε καμία ένδειξη ότι σκόπευε να παραστεί, σύμφωνα με δύο Βραζιλιάνους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Εκπρόσωπος του δικαστηρίου επανέλαβε ότι βασίζεται στα κράτη μέλη και σε άλλους εταίρους για την εκτέλεση των αποφάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των ενταλμάτων σύλληψης. Τα κράτη μέλη «έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται σύμφωνα» με την ιδρυτική συνθήκη του δικαστηρίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος Φάντι Ελ Αμπντάλα.

Μεταξύ των έξι Ρώσων αξιωματούχων που το ΔΠΔ έχει εκδόσει εντάλματα σύλληψης είναι η επίτροπος για τα δικαιώματα των παιδιών Μαρία Λβόβα –Μπελόβα, ο πρώην υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, οι Βίκτορ Σοκολόφ και Σεργκέι Κόμπιλας, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διεύθυναν τις επιθέσεις εναντίον αμάχων.

Παρά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης από το ΔΠΔ, ο Πούτιν πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο επίσημη επίσκεψη στη Μογγολία, η οποία με την απόφαση της να μην τον συλλάβει επικρίθηκε από την Ουκρανία ως μια προσβολή στην διεθνή νομιμότητα.

Στο μεταξύ τον περασμένο χρόνο, ο Πούτιν δεν παρέστη στη συνάντηση των κρατών της ομάδας BRICS στη Νότιο Αφρική αλλά συμμετείχε διαδικτυακά.

Το ΔΠΔ, με τις 14 χώρες μέλη, ιδρύθηκε το 2002 για να καταδικάζει τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τη γενοκτονία και το έγκλημα τις επίθεσης όταν τα κράτη μέλη δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να το κάνουν τα ίδια.

