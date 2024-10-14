Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από τη Βηρυτό

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο κάλεσε και πάλι τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από τη χώρα αυτήν «τώρα».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι πρόσθετες πτήσεις τις οποίες οργανώνει η πρεσβεία για τους Αμερικανούς που θέλουν να φύγουν από τη Βηρυτό δεν θα συνεχιστούν επ’ άπειρον.

Το Ισραήλ ολοένα και επεκτείνει τις επιχειρήσεις της στον βόρειο Λίβανο. Συγκεκριμένα, το ισραηλινό χτύπημα έπληξε την περιοχή Αϊτού του βόρειου Λιβάνου, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής και του λιβανέζικου τηλεοπτικού σταθμού, μακριά από τα προπύργια της Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ερυθρός Σταυρός, έχει χτυπηθεί πολυκατοικία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια περιοχή όπου κατά πλειοψηφία ζουν χριστιανοί γίνεται στόχος του Ισραήλ μετά από ένα χρόνο εχθροπραξιών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ μπορεί να είχε βάλει στο στόχαστρο ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Το Al Mayadeen που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ λέει ότι υπάρχουν «μάρτυρες» στην επίθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.