Κοινή δήλωση της Επιτροπής ΠΟΥ για την Ευρώπη και περιφερειακού γραφείου UNICEF

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την ακόλουθη δήλωση, από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη UNICEF Ευρώπης:

«Καθώς αρχίζει σήμερα η 20ή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού, γιορτάζουμε την απίστευτη πρόοδο που έχει προσφέρει ο εμβολιασμός στην προστασία της υγείας των ανθρώπων τις τελευταίες δύο δεκαετίες και απευθύνουμε έκκληση για τολμηρές ηγετικές πρωτοβουλίες και ισχυρότερη δέσμευση για τη διατήρηση αυτής της προόδου και τα επόμενα χρόνια.

Το 2007 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού διοργανώθηκε σε 53 χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με την ανάγκη και το δικαίωμα κάθε παιδιού να προστατεύεται από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό. Έκτοτε, κάθε χρόνο, η εβδομάδα αυτή προσφέρει ενημέρωση και προστασία σε πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ, ενώ παράλληλα η δημόσια υγεία έχει βελτιωθεί χάρη στα εθνικά προγράμματα ανοσοποίησης.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, ο εμβολιασμός έχει σώσει περίπου 154 εκατομμύρια ζωές από το 1974. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη έχει μειώσει δραστικά την επιβάρυνση που προκαλούν οι νόσοι που μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό. Για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ έχει απαλλαχθεί από την ενδημική πολιομυελίτιδα από το 2002, έχει σχεδόν πετύχει την εξάλειψη της ιλαράς και της ερυθράς σε περιφερειακό επίπεδο, και καταγράφει ραγδαία μείωση στα αναφερόμενα κρούσματα πολλών νόσων. Από το 2000 έως το 2024, τα κρούσματα της ερυθράς μειώθηκαν πάνω από 99%, της διφθερίτιδας κατά 90% και της παρωτίτιδας κατά 95%. […]

Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες τα ποσοστά ανοσοποίησης μειώνονται, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που εμφανίζουν μεγάλες και ανατρεπτικές επιδημικές εξάρσεις νόσων που μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό. Το 2024, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ αναφέρθηκαν πάνω από 298.000 κρούσματα κοκκύτη, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ. Το ίδιο έτος, τα κρούσματα ιλαράς ξεπέρασαν τα 127.000 — τα περισσότερα των τελευταίων 27 ετών. […]

Η UNICEF, ο ΠΟΥ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με όλους τους εταίρους, για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τρέχοντα ζητήματα όσον αφορά την ανοσοποίηση. Μαζί θέλουμε να υπερασπιστούμε την υγεία των παιδιών και να υπηρετήσουμε τις περιθωριοποιημένες κοινότητες που δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια. Το μήνυμά μας είναι απλό και ξεκάθαρο: τα εμβόλια λειτουργούν, σώζουν ζωές, και προστατεύουν τις κοινότητές μας.»

Aθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

