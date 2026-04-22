Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι ελπίζει πως ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα συνεχίσουν να επισκέπτονται τη Ρωσία για να συζητήσουν μια πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση για την Ουκρανία, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Το RIA επικαλέστηκε τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη γνωστό πότε μπορεί να πραγματοποιηθεί η επόμενη τέτοια επίσκεψη.

Οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου -ο οποίος διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια- περιήλθαν σε αδιέξοδο μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι οποίοι πυροδότησαν κύματα αντιποίνων σε πολλά κράτη της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: skai.gr

