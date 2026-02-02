Η γαλλική δικαιοσύνη εξέδωσε κλητεύσεις σε βάρος δύο Γαλλοϊσραηλινών ακτιβιστριών, ύποπτων για συμμετοχή σε ενέργειες αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, καλώντας τες να παρουσιαστούν γρήγορα ενώπιον δικαστή, στο πλαίσιο έρευνας για «συνενοχή σε γενοκτονία», έγινε γνωστό σήμερα από δικαστική πηγή.

Οι συγκεκριμένες κλητεύσεις εκδόθηκαν στα τέλη Ιουλίου 2025 σε βάρος της δικηγόρου Νίλι Κούπερ-Ναουρί, της ένωσης Israel Is Forever και της Ρασέλ Τουιτού της οργάνωσης Tsav 9, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που άρχισε στο Παρίσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Le Monde.

Στη Γαλλία, σε αντίθεση με τα εντάλματα σύλληψης, οι κλητεύσεις έχουν στόχο να παρουσιαστεί γρήγορα ένα άτομο ενώπιον δικαστή χωρίς την επιβολή προσωρινής κράτησης και μπορούν να εκδίδονται από ανακριτές χωρίς την έγκριση της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Εισαγγελίας (PNAT).

Τα γεγονότα, που χαρακτηρίζονται «συνενοχή σε γενοκτονία», σημειώθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 26ης Νοεμβρίου 2024, όπως και τον Μάιο του 2025, όταν φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τους κατοίκους της Γάζας αποκλείστηκαν, συγκεκριμένα στα συνοριακά σημεία διέλευσης Νιτζάνα και Κερέμ Σαλόμ.

Οι δύο ακτιβίστριες θεωρούνται επίσης ύποπτες για «δημόσια και άμεση υποκίνηση» σε γενοκτονία, καλώντας να εμποδιστεί «ο ανεφοδιασμός των κατοίκων της Γάζας» και στην «απανθρωποποίησή» τους.

«Είναι η πρώτη φορά που ένα εθνικό δικαστήριο αποφαίνεται για πράξεις συνενοχής σε γενοκτονία μέσω του αποκλεισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η δικηγόρος Κλεμάνς Μπεκτάρτ, η οποία υπερασπίζεται τις παλαιστινιακές οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων PCHR (Palestinian Center for Human Rights /Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα), Al-Haq και Al-Mezan, πολιτικώς ενάγουσες σε αυτήν την προκαταρκτική έρευνα.

«Μόλις έγινε ένα κρίσιμο νομικό βήμα», δηλώνουν οι τρεις αυτές οργανώσεις σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν μαζί με τις οργανώσεις Nidal, Γαλλοεβραϊκή Ένωση για την Ειρήνη (UJPF) και Urgence Palestine. «Πρόκειται για σημαντικά βήματα προς τον τερματισμό της πλήρους ισραηλινής ατιμωρησίας για διεθνή εγκλήματα που διαπράχθηκαν από άτομα που έχουν διπλή υπηκοότητα», προσθέτουν.

