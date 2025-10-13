Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γαλλία: Ο Λεκορνί θα καταθέσει προϋπολογισμό για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4,7%

Ο πρωθυπουργός Λεκορνί θέλει να εξοικονομήσει 31 δισ. ευρώ το 2025 για να μειώσει το έλλειμμα της Γαλλίας, που είναι ήδη το υψηλότερο στην ευρωζώνη

Σεπαστιέν Λεκορνύ πορτρέτο

Ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σκοπεύει να εξοικονομήσει 31 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, ώστε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune.

Η Γαλλία έχει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη. Οι προκάτοχοι του Λεκορνί στον πρωθυπουργικό θώκο, ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Φρανσουά Μπαϊρού, απομακρύνθηκαν εξαιτίας των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Λεκορνί παραιτήθηκε ύστερα από μόλις 27 ημέρες στην πρωθυπουργία, αλλά ο πρόεδρος Μακρόν του εμπιστεύθηκε εκ νέου την ηγεσία της κυβέρνησης. Μία ημέρα μετά τον σχηματισμό της, η νέα κυβέρνηση βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής και είναι αβέβαιο εάν θα καταφέρει να επιβιώσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Σεμπαστιάν Λεκορνί ΑΕΠ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark