Ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σκοπεύει να εξοικονομήσει 31 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, ώστε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune.
Η Γαλλία έχει το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη. Οι προκάτοχοι του Λεκορνί στον πρωθυπουργικό θώκο, ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Φρανσουά Μπαϊρού, απομακρύνθηκαν εξαιτίας των προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό.
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Λεκορνί παραιτήθηκε ύστερα από μόλις 27 ημέρες στην πρωθυπουργία, αλλά ο πρόεδρος Μακρόν του εμπιστεύθηκε εκ νέου την ηγεσία της κυβέρνησης. Μία ημέρα μετά τον σχηματισμό της, η νέα κυβέρνηση βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής και είναι αβέβαιο εάν θα καταφέρει να επιβιώσει.
