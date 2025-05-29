Οι Αρχές εθνικής ασφάλειας στο Κιργιστάν συνέλαβαν οκτώ νυν και πρώην υπαλλήλους του ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης Kloop, δήλωσαν οι δικηγόροι τους, με την κατηγορία της υποκίνησης ταραχών, εν μέσω της αυξανόμενης καταστολής των μέσων ενημέρωσης στη χώρα αυτή της Κεντρικής Ασίας.

Πέντε δημοσιογράφοι του Kloop -γνωστού για τα ρεπορτάζ του κατά της διαφθοράς- συνελήφθησαν την Τετάρτη, αφού οι αρχές έκαναν έφοδο στα σπίτια τους και κατέσχεσαν τις ηλεκτρονικές συσκευές τους, δήλωσαν οι δικηγόροι τους. Άλλοι τρεις συνελήφθησαν σήμερα.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υποκίνηση σε μαζικές ταραχές και ανυπακοή σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίες μπορούν να επισύρουν έως και 10 χρόνια φυλάκισης.

Ο Νταϊρέκ Ορουνμπέκοφ, επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης «διέδιδαν ψευδείς ειδήσεις» και δημοσίευσαν θέματα «που στρέφονται κατά του κράτους.

Ο εκπρόσωπος του σώματος εθνικής ασφάλειας αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια.

Ο Ρινάτ Τουχβάτσιν, συνιδρυτής του Kloop, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης είναι κατασκευασμένοι.

Η Σιινάτ Σουλταναλίεβα, μια ερευνήτρια της οργάνωσης Human Rights Watch στην Κεντρική Ασία καταδίκασε τις συλλήψεις ως «ένα ακόμη παράδειγμα της συνεχιζόμενης από τις αρχές του Κιργιστάν καταστολής της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης»

Αρκετοί από τους συλληφθέντες αφέθησαν ελεύθερα μετά από πολύωρες ανακρίσεις, ενώ ορισμένοι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση χωρίς να έχουν πρόσβαση στους δικηγόρους τους.

Στο Κιργιστάν, πρώην σοβιετική δημοκρατία, υπήρχε ιστορικά μεγαλύτερη ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης από αυτή στις γειτονικές χώρες στην Κεντρική Ασία.

Ωστόσο, υπό την ηγεσία του προέδρου Σαντίρ Τζαπάροφ, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία το 2020, η κυβέρνηση θέσπισε νόμο που απαγορεύει στα μέσα ενημέρωσης και σε ιδιώτες να «δυσφημούν» τις αρχές, παρέχοντας ένα εργαλείο για την καταστολή της διαφωνίας.

Το Kloop, ένα ανεξάρτητο μέσο που ιδρύθηκε το 2007, αναγκάστηκε να κλείσει πέρυσι, αφού οι κρατικοί εισαγγελείς κατέθεσαν αγωγή με το επιχείρημα ότι ο εκδότης της ΜΚΟ, η Kloop Media, δεν ήταν σωστά εγγεγραμμένος ως οργανισμός μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.