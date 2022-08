Ηφαίστειο εξερράγη κοντά στο Ρέικιαβικ

Ηφαίστειο εξερράγη σε βουνό κοντά στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, Ρέικιαβικ, όπου σημειώθηκε επίσης έκρηξη πέρυσι, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας.

Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν από το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RUV δείχνουν λάβα και καπνό να εκτοξεύεται από μια σχισμή στο έδαφος.

ALERT 🚨 A volcano erupted in Iceland in a fissure near Reykjavik, the Icelandic Meteorological Office said as lava could be seen spewing out of the ground in live images on local media https://t.co/28YNlEktmp pic.twitter.com/rDTIhXcchz