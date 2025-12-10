Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη νότια Κίνα, στη Σάντου, στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μετέδωσε σήμερα επίσημο μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες Τρίτη στις 21:20 (τοπική ώρα· 15:20 ώρα Ελλάδας) και σβήστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα από την πυροσβεστική, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

A residential #fire in #Shantou, #GuangdongProvince, late Tuesday killed eight people and injured four others, according to local authorities.



The Chaonan District Fire and Rescue Brigade of Shantou said in an early Wednesday notice that the fire broke out at 9:20 p.m. at a… pic.twitter.com/FWwDY0c8fP — Shenzhen Daily (@szdaily1) December 10, 2025

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

