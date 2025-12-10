Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά σε 4ώροφη πολυκατοικία στην Κίνα - 12 νεκροί (Βίντεο)

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες Τρίτη στις 21:20 (τοπική ώρα) στη Σάντου, στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ και σβήστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα από την πυροσβεστική

Κίνα φωτιά

Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη νότια Κίνα, στη Σάντου, στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μετέδωσε σήμερα επίσημο μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες Τρίτη στις 21:20 (τοπική ώρα· 15:20 ώρα Ελλάδας) και σβήστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα από την πυροσβεστική, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Κίνα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark