Κίνα: Ολο και περισσότεροι πτυχιούχοι εγκαταλείπουν τις κινεζικές «μεγαλουπόλεις» λόγω ανεργίας και υψηλών ενοικίων Κόσμος 15:43, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν το ήμισυ των πτυχιούχων της Κίνας γυρίζουν στον τόπο καταγωγής τους