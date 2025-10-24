Ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο δήλωσε σήμερα ότι το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να συνεννοηθούν για να επιλύσουν τις εμπορικές τους διαφορές, καθώς πλησιάζουν νέες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Οι τέσσερις προηγούμενες σύνοδοι σινοαμερικανικών εμπορικών διαβουλεύσεων έδειξαν ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν εξόχως να βρουν τα μέσα για να διαλύσουν τις ανησυχίες της άλλης πλευράς, να βρουν καλά μέσα συνύπαρξης και προώθησης της υγιούς, σταθερής και διαρκούς ανάπτυξης των σινοαμερικανικών οικονομικών σχέσεων μέσω του αμοιβαίου σεβασμού και μιας διαβούλευσης ίσου προς ίσον», δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις στον κόσμο ενεπλάκησαν σε σκληρή εμπορική διαμάχη μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Ύστερα από μια περίοδο σχετικής άμβλυνσης, οι εντάσεις ανέβηκαν ξανά κατά μία βαθμίδα τον Οκτώβριο μετά την ανακοίνωση από την Κίνα ενίσχυσης των ελέγχων της στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και στις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διύλισή τους.

Ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, την αποστολή αντιπροσωπείας στη Μαλαισία από σήμερα ως τη Δευτέρα για νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Αυτής ηγείται ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε παράλληλα ότι ο αντιπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ θα συνοδεύσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην περιοδεία του στην Ασία και ότι θα συναντηθεί με την κινεζική αντιπροσωπεία στη Μαλαισία.

Η χώρα αυτή υποδέχεται τη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) από την Κυριακή στην Κουάλα Λουμπούρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.